Kam pozvala Čaputová na kávičku rakúskeho prezidenta?

Dlhé mesiace bez pracovných či oficiálnych návštev a rokovaní so zahraničnými partnermi. Pandémia koronavírusu zamkla vo vlastných krajinách aj prezidentov a štátnikov. Dvere sme odomkli už do Česka či Maďarska a na rade je Rakúsko. Na priateľskú návštevu Slovenska prichádza rakúsky prezident Alexander Van der Bellen. Hostiteľka, prezidentka Zuzana Čaputová zvolila na spoločné stretnutie netradičné miesto, a to hotel Šimák Zámok v Pezinku. Pozrite si video TV Pravda v predvečer príchodu vzácnych hostí.