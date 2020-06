Prezidentka Čaputová zrušila svoj program, je v domácej karanténe

Prezidentka Zuzana Čaputová ruší svoj plánovaný program a do piatka zostáva preventívne v domácej karanténe vzhľadom na to, že jeden zo zamestnancov prezidentskej kancelárie prišiel do kontaktu s osobou pozitívne testovanou na koronavírus. Informoval o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec.