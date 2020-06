Erik Tomáš sa vzdal členstva v strane Smer

Odchádzajúci poslanci okolo Petra Pellegriniho si podľa Tomáša vyriešia aj členstvo v poslaneckom klube Smeru, na ktoré je podľa neho viazaná funkcia predsedov parlamentných výborov. Otázka šéfov výborov sa podľa poslanca Richarda Rašiho vyrieši do ďalšej riadnej schôdze parlamentu.

„Už som dnes poslal list okresnej organizácii, kde sa vzdávam členstva v strane Smer. Rovnako si takto vyriešime členstvo v klube, na ktoré je automaticky naviazaná naša funkcia predsedov výborov, takže určite urobíme to, čo sa patrí,“ povedal Tomáš v stredu novinárom.

Rovnako pôjde za svojím okresným šéfom aj Raši. „Čo sa týka ostatných postov, bude to všetko vyriešené do ďalšej riadnej schôdze,“ doplnil s tým, že so vzdávaním sa funkcií nemajú žiaden problém. „Aj Peter Pellegrini povedal, že aj on svoj post ponúka, my takisto urobíme všetky akty, aby to bolo v poriadku a vystúpili sme, skadiaľ vystúpiť máme,“ doplnil Raši.

Predseda Smeru Robert Fico v utorok vyzval Petra Pellegriniho, aby sa vzdal funkcie podpredsedu Národnej rady (NR) SR. Smer mieni na post navrhnúť Juraja Blanára. Pellegriniho a jeho kolegov, ktorí oznámili odchod zo strany, vyzval, aby si vyriešili členstvo v Smere-SD, a predsedov parlamentných výborov zároveň vyzval, aby sa vzdali funkcií.

Pellegrini reagoval na výzvu s tým, že ukončenie členstva v strane si každý rieši vo svojej okresnej organizácii individuálne. „Príslušní poslanci avizovali, že sú pripravení usporiadať si svoje funkcie na základe reálnych pomerov na septembrovej schôdzi parlamentu,“ uviedla jeho hovorkyňa Patrícia Macíková.