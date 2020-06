Rektorská konferencia odmieta akékoľvek formy plagiátorstva

Rektorky a rektori slovenských vysokých škôl sa dlhodobo usilujú o posilnenie akademickej integrity v slovenskom vysokoškolskom prostredí. V tejto súvislosti Slovenská rektorská konferencia (SRK) už pred viac ako rokom prijala uznesenie, v ktorom jednoznačne odmieta akékoľvek formy plagiátorstva. Vo svojom stanovisku to uviedli zástupcovia SRK.

„Ochrana duševného vlastníctva patrí k základným výsadám akademickej obce i všetkých tvorivých ľudí mimo nej. Konanie vedúce k zneužitiu duševného vlastníctva je v rozpore s princípmi etiky vedeckej práce a umeleckej tvorby,“ tvrdia. Preto SRK podľa nich dbá o to, aby vzdelávanie študentov viedlo k tomu, aby si počas štúdia alebo projektovej práce osvojovali predpísané zásady práce s literatúrou a elektronickými informačnými zdrojmi a tiež správny spôsob citovania výsledkov iných autorov.

Porušenie zásad etiky vedeckej práce a umeleckej tvorby SRK vníma ako neospravedlniteľné správanie.

Prezident SRK Rudolf Kropil na svojom prvom stretnutí s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislavom Gröhlingom (SaS) 2. apríla tlmočil požiadavku SRK pripraviť a prijať nový vysokoškolský zákon. V súčasnosti platný zákon z roku 2002 od svojho prijatia prešiel viac ako 40 novelizáciami a vysokoškolské prostredie podľa SRK v takejto podobe zákona nedokáže efektívne reagovať na meniace sa aktuálne potreby.

Predseda mimoparlamentnej strany Spolu Juraj Hipš na tlačovej konferencii z 23. júna informoval, že Predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) mal svoj titul magistra získať po tom, ako do svojej diplomovej práce okopíroval celé strany. Najviac strán mal skopírovať od svojho školiteľa Jozefa Minďaša. Kollár získal titul na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici a témou jeho diplomovky bola „Zmena klímy a bioklimatický potenciál cestovného ruchu v oblasti Kysúc“. Samotný Kollár v reakcii odmietol, že by bola jeho diplomová práca plagiátom. Nevidí preto dôvod na vyvodenie politickej zodpovednosti. Zdôraznil, že prácu písal sám, a to niekoľko mesiacov.