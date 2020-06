Kopanec sem, kopanec tam. Vláda drží

No ani tento kopanec nestojí Matovičovi za to, aby sa rozpadla vládna štvorkoalícia. Kauza plagiátorstva dvoch zakladajúcich členov hnutia kollárovcov sa začala zriadením inštitútu splnomocnenca vlády pre rodinu a sociálne veci a nominovaním Krištúfkovej na tento post. Okrem jej minulosti jej totiž možno vážne vytknúť nedostatočné vzdelanie – vlani obhájila bakalársku prácu na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici. Na tej istej, kde získal titul magistra aj Kollár. Obom robil školiteľa Jozef Minďaš. Kým Krištúfková v študijnom odbore ochrana a využívanie krajiny písala bakalárku s názvom Vybrané indikátory sociálnej dimenzie kvality života – rodina, Kollár sa venoval téme Zmena klímy a bioklimatický potenciál cestovného ruchu v oblasti Kysúc. Pričom časť práce odpísal od svojho školiteľa.

VIDEO: Matovič a Kollárova diplomovka: Neurobím nič, čo by ohrozilo koalíciu

Tretia koaličná strana Za ľudí však trvá na prešetrení a vyvodení prípadnej zodpovednosti. „Tak ako v prípade rigoróznej práce bývalého predsedu NR SR Andreja Danka (minulý rok sa prevalila kauza, že Danko opisoval rigoróznu prácu – pozn. red.), tak aj v prípade diplomovej práce Borisa Kollára, ak sa v krátkom čase nepodarí predsedovi Národnej rady dôveryhodne vysvetliť, ako je možné, že veľká časť jeho práce je odkopírovaná z iných prác, bude trvať na vyvodení politickej zodpovednosti,“ uviedla strana v tlačovom vyhlásení.

Zároveň sa obrátili na ministra školstva Branislava Gröhlinga zo štvrtej koaličnej strany SaS, aby pripravil kroky, aby sa plagiátorstvu predchádzalo ešte v procese tvorby záverečnej práce.

Matovič im dal za pravdu a prisľúbil, že koalícia pripraví takú reformu školstva, že „umelo vytvorené školy v Skalici, Sládkovičove a podobné bludy, ktoré deformujú systém“, budú bez hanby zrušené.

„Ak si mám dať na misku váh jednu diplomovku a stabilitu vládnej koalície, určite bude mojou prioritou udržať vládnu koalíciu,“ tvrdí Matovič. Poukázal na to, že jeho rozhodnutie ovplyvňuje aj situácia Slovenska po predchádzajúcom vládnutí Smeru a pandémia koronavírusu. Šéf parlamentu je podľa neho dostatočne svojprávny, aby vyvodil zodpovednosť v celej situácii.

Matovič síce nepripúšťa problémy vo vládnej koalícii, ale povedal, že nechce ohroziť stabilitu vlády a návrat mafie do čela štátu. „Chcem splniť to, čo som ľuďom sľúbil, očistiť Slovensko od mafie. Vzhľadom na túto zodpovednosť neurobím nič, čo by ohrozilo stabilitu tejto koalície,“ tvrdí premiér.

VIDEO: Kollár: Žiadny plagiát, splnil som, čo som mal. Uľahčil som si to, priznal.

Plagiátorstvo je o etike

Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽaNO) si však myslí, že podľa zverejnených informácií je nespochybniteľné, že o plagiátorstvo ide a Kollár by mal vyvodiť politickú zodpovednosť.

Politologička z Univerzity Komenského v Bratislave Aneta Világi vysvetľuje, že plagiátorstvo ako krádež duševného vlastníctva je etickým prehreškom a kritériá jeho posudzovania by mali byť nastavené rovnako, bez ohľadu na to, či ide o opozičného, alebo koaličného politika.

„Argument Igora Matoviča, že mu je stabilita koalície prednejšia než vyvodzovanie osobnej politickej zodpovednosti, je uhýbacím manévrom. Ak táto vláda voličom sľúbila, že bude dodržiavať vyššie politické štandardy než tá predošlá, mali by si stáť za slovom a uplatniť tvrdé padni komu padni. Chápem, že to mnohí nepovažujú za kardinálny problém a podľa toho budú vládni politici aj konať, ale nedáva to dobrý signál,“ zdôraznila Világi.

To, ako sa politici občanom zodpovedajú, má vplyv aj na celú spoločnosť a práve preto by mali dodržiavať aj neformálne etické pravidlá. „Samotný argument typu, že predchádzajúca vláda bola taká hrozná, že tá nová si môže dovoliť takmer čokoľvek, nie je jednoducho dobrý a neobstojí,“ upozornila Világi.

Politici si preto podľa nej nikdy nemôžu robiť čokoľvek v záujme nejakého vyššieho dobra. „Takýto argument by ospravedlňoval aj niečo, čo by mohlo vyústiť do zmeny politického režimu smerom k diktatúre, alebo by to mohlo ospravedlňovať genocídu či vyhladzovanie. To je veľmi nebezpečný argument. Je jedno, aká bola predchádzajúca vláda. Tá, ktorá je pri moci, má vždy povinnosť správať sa v rámci zákona a dostáť sľubom svojich voličov,“ uzavrela politologička.

VIDEO: Je to plagiát, hovorí strana Spolu o Kollárovej diplomovke.