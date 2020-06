Nové trestné činy: Prikrmovanie a ohýbanie práva. Podľa Kolíkovej iní to už majú

Majetok, ktorý orgány činné v trestnom konaní zaistia stíhaným osobám, by mal spravovať nový Úrad pre správu zaisteného majetku. Ako dnes na tlačovej besede uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí), úrad spadajúci pod rezort spravodlivosti by mohol fungovať od budúceho leta.

VIDEO: Kolíková o novom úrade a zákone pre zaisťovanie majetku pri trestných činoch, ako aj o „ohýbaní práva“ a „prikrmovaní“.

„Cieľom je, aby trestná činnosť nebola spôsobom získavania príjmov alebo majetku,“ povedala ministerka. Dodala, že po novom by malo byť možné zaistiť aj nehnuteľnosti stíhaných osôb. Úrad bude majetok spravovať až do momentu prípadného odsúdenia daných osôb.

Rezort spravodlivosti tiež navrhuje zaviesť dve nové skutkové podstaty trestných činov. Prvou je takzvané „ohýbanie práva“. Podľa ministerky v tomto prípade pôjde o evidentne svojvoľné rozhodnutie zo strany sudcu. „Svojvôľa znamená, že je to úplne mimo zákona,“ povedala Kolíková s tým, že trestná sadzba za takýto skutok by mala byť jeden až päť rokov väzenia. V prípade, že by u sudcu bolo skonštatované ohýbanie práva, podľa ministerky by tento fakt mohol zakladať dôvod na žiadosť o obnovu konania vo veci, v ktorej sudca problematicky rozhodol.

Druhým novým trestným činom by malo byť takzvané prikrmovanie. V tomto prípade podľa ministerky pôjde o prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody. „Nebude potrebné preukázať bezprostrednú súvislosť s porušením povinností,“ uviedla Kolíková. Nenáležitá výhoda by podľa návrhu mala prevyšovať hodnotu 100 eur, prípadne spočívať v zvýhodnení, ktoré nie je možné vyjadriť v peniazoch.

Podľa ministerky zavedením nových právnych inštitútov Slovensko len „dobieha ostatné krajiny“, ktoré ich už majú. „Keby sme ich neprijali, môžeme byť zle hodnotení napríklad výborom Moneywall Rady Európy,“ povedala. Dodala, že návrh zákona, ktorý je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, by mal nadobudnúť účinnosť od januára budúceho roku.