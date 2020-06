Vašečka: Premiér Matovič nie je pripravený na funkciu, krajina si to odskáče

Video: Kto dominuje v koalícií a ktorá strana sa stráca v dave? Prečo Michal Vašečka verí Igorovi Matovičovi, že nebude v politike kradnúť? Mal by mať premiér Matovič viac poradcov a počúvať ich? Prečo Vašečka tvrdí, že vláda sa nerozpadne?

Z rozhovoru:

Bude vláda Igora Matoviča vládnuť štyri roky?

Vláda nepadne. Keby padla, moc zostane ležať na ulici a nebude ju mať kto zdvihnúť. Nikto, kto je pri zmysloch, sa nebude chcieť dostať k moci v čase obrovského prepadu ekonomiky a vysokej nezamestnanosti. Bojím sa, že táto vláda bude vládnuť až do momentu, kým sa jej podarí, za cenu veľkých obetí, dostať krajinu aspoň kdesi blízko k nule. Nemyslím si, že sa jej to podarí veľmi rýchlo. Čaká nás ťažké obdobie zapadnutia do bahna a dlho sa nebudeme vedieť vyhrabať. Ale vo chvíli, keď bude lepšie, príde snaha niektorých zmeniť túto vládu. Pretože tých, ktorí majú ambície, je tam dosť. Opakujem, za najväčšieho víťaza volieb považujem hnutie Sme rodina, ktoré systematicky testuje svoje ambície a zatiaľ všetko vychádza. Rozumie technike moci a bude schopné si porozumieť s inými technikmi moci. To hnutie OĽaNO nie je a ani nebude schopné.