Draxler: Pri naháňaní plagiátov vždy strieľate na pohybujúci sa terč

Antiplagiátorsky systém povie len do akej miery sa práce zhodujú. Druh zhody musí však posúdiť štátnicová komisia. Aj polpercentná zhoda, keď autor drzo a bez uvedenia zdroja prekopíroval odseky z inej práce, je to podľa exministra školstva Juraja Draxlera vážny problém. Predchádzať plagiátom pomôže podľa neho aj zadávanie rôznorodejších tém prác. Súkromné školy s pochybnou povesťou čaká podľa Draxlera postupný zánik.

Ako celú situáciu okolo titulu a diplomovej práce Borisa Kollára vnímate?

V tejto súvislosti odznelo veľa manipulujúcich vyhlásení a úplne zbytočne sa rozvinula diskusia o antiplagiátorskom systéme, ktorý je v skutočnosti len pomôckou pre štátnicovú komisiu. Tá má finálne rozhodnúť, či záverečná práca spĺňa predpoklady, ktoré má. Každý, kto si pozrel prácu Borisa Kollára, minimálne pár strán, okamžite videl, že už na prvý pohľad to nespĺňa predpoklady, ktoré by to spĺňať malo. V práci vidno, že jazyk je veľmi nejednotný, a to je niečo, čo je červenou zástavou, že si treba na túto prácu osobitne posvietiť. Žiaľ, vypovedá to o tom, ako fungovala a funguje daná vysoká škola a to, že Boris Kollár ostáva predsedom parlamentu, a odmieta odísť, to tiež vypovedá o úrovni našej politickej kultúry.

Nakoľko je percento vyjadrujúce zhodu v práci relevantný údaj?

To nie je nič, čo by sa podobalo na exaktnú vedu. Systém vám len povie, či sa tam nachádza zhoda s inými textami. Potom je už na posúdení ľudí, ktorí výstup zo systému dostanú, aby si pozreli, akého typu je zhoda. Študentovi práva, ktorý rozsiahlo cituje právne úpravy, vyskočí zhoda s inými dokumentmi, z ktorých citoval. Pedagógovia posúdia, či citácia bola riadne vyznačená, a je to odlíšené od analytickej časti textu. V takom prípade, je zjavné, že zhoda tam je, možno aj vyššia – a je to v poriadku. Ak by však došlo k tomu, že pri polpercentnej zhode s iným textom študent drzo, bez uvedenia zdroja prekopíroval odseky – to je už vážny problém. To znamená, že ten samotný číselný údaj prakticky ešte o ničom nevypovedá a prácu musí potom posúdiť človek, teda členovia skúšobnej komisie.

Mal by sa spôsob kontroly záverečných prác upraviť inak?

Treba si uvedomiť, že pri naháňaní plagiátov vždy strieľate na pohybujúci sa terč. To znamená, že aj ľudia, ktorí sa snažia podvodne získať titul, sa často prispôsobia tomu, ako systém funguje a snažia si nájsť také zdroje, ktoré pravdepodobne v antiplagiátorskom systéme ešte nie sú zohľadnené. Žiadny antiplagiátorský systém na svete nie je dokonalý. Môžeme sa snažiť použiť lepší a horšie systémy, to je v poriadku, ale vždy ten, kto ručí za kvalitu danej práce, sú členovia komisie.

Pomohlo by prestaviť podmienky písania prác či zredukovať vysoké školy?

Určite je veľmi dôležitý samotný proces písania práce. To znamená, že už len to, keď sa schvaľuje téma práce ako niečo, čo je príliš všeobecné, je problémom. Študenti by sa mali snažiť, dokonca aj na bakalárskej úrovni, prísť s určitou originálnou analýzou, takže tam je dosť dôležitá úloha daného školiteľa. Čo sa týka vysokých škôl, najmä tých súkromných s horšou povesťou, tak začnú postupne tak či tak zanikať, pretože trh s titulmi je značne nasýtený. Vidíme to aj pri Stredoeuópskej vysokej škole v Skalici, kde už pre opakujúce sa škandály s titulmi nemajú študentov, takže už nemajú veľký dôvod, aby sa snažili ďalšie dlhé roky pokračovať. V dohľadnom čase takéto školy zaniknú. <PE>