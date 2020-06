Koalícia podľa Matoviča v júli oznámi, koľko je v špajze na 13. dôchodky

V priebehu júla by mala vládna koalícia oznámiť dohodu na tom, akým spôsobom sa vyrovná so záväzkom vyplatiť na konci roka 13. dôchodky. Tie schválila ešte predchádzajúca vláda krátko pred parlamentnými voľbami. V Sobotných dialógoch RTVS to avizoval premiér Igor Matovič (OĽaNO).