Matovič ide čistiť Slovensko od plagiátorov. Nech to nie je len na Borisa

Skontrolujeme všetky diplomovky a plagiátorom zoberieme diplomy, hrozí Igor Matovič absolventom VŠ. Keď to budú státisíce ľudí, tak státisícom. Uviedol to na sociálnej sieti.

Igor Matovič považuje za dvojitý meter, keby za plagiátorstvo potrestali len Borisa Kollára.

„Nesúhlasím. Vyčistime všetko naraz – hoďme do spätnej kontroly všetky diplomovky … a zoberme tituly všetkým, ktorých diplomovky testom originality neprejdú. Keď to bude z celého Slovenska len Boris, bude len Boris. Keď státisíce ľudí, budú to státisíce ľudí. Ak postaviť pred spravodlivosť, tak všetkých bez rozdielu. Využime túto situáciu na rázny rez – raz a navždy oddeľme zrno od pliev a dajme vysokoškolskému titulu váhu, akú si zaslúži…“ napísal Matovič na sociálnej sieti.