NÁZOR: Ze Skalice enem trdelníky. Z pece, ne z vysoké školy

Na začiatku každej práce, bakalárskej či diplomovej, je čestné vyhlásenie. Napríklad takéto:

„Dobre. Priznám sa. Mojím cieľom je zrekvírovať niekoľko cudzích prác a potom kopírovať, plieniť a lúpiť, koľko si len moje hriešne hrdlo žiada.“

Takto by to napísal kapitán Jack Sparrow, pirát z Karibiku. A keby to bol plagiát, mal by recht – a pokojné pirátske svedomie.

Na začiatku je rozhodnutie, že si to uľahčím, ako sa len dá. Až za hranicu dobrých mravov a čestného vyhlásenia. A to pre predsedu parlamentu nie je najlepšia vizitka. V niektorých krajinách neprijateľná.

V prácach na Slovensku, aj tých, ktoré možno nazvať plagiátom, je však niečo iné. Toto tam má Boris Kollár:

„Čestne prehlasujem, že som predloženú magisterskú prácu vypracoval samostatne s využitím vlastných teoretických poznatkov a praktických skúseností získaných v priebehu štúdia s použitím uvedenej odbornej literatúry a ďalších informačných zdrojov“.

A potom kopíroval a plienil.

Boris Kollár má zrejme pravdu, že svoj titul získal podľa zákona. K tomu je potrebné vedomá či nevedomá spolupráca viacerých ľudí, od školiteľa cez oponenta až po komisiu. Ale na samotnom začiatku je osobné rozhodnutie, že si to uľahčím, ako sa len dá. Až za hranicu dobrých mravov a čestného vyhlásenia. A to pre funkciu predsedu parlamentu nie je najlepšia vizitka. V niektorých krajinách neprijateľná.

Pritom stačilo tak málo. Vzhľadom na tému a vzhľadom na to, že Kollár bol majiteľom viacerých lyžiarskych stredísk, mohol do takejto práce dať svoj originálny vklad, pretože či už on alebo zamestnanci v jeho firmách musia mať informácie z reálnej praxe, ktoré iní nemajú. Inými slovami, nebolo treba opisovať, stačilo opisovať to, čo reálne v jeho strediskách fungovalo. Na úrovni vylúpených regionálnych webov by to snáď zvládol.

Keď sa Kollárovi prepiekol jeden titul, tak prečo to nevyskúšať druhýkrát. Jeho blízka kolegyňa si V.I.P cestu k bakalárskemu diplomu zopakovala spôsobom, ktorý sa tomu prvému podobal ako vajce vajcu a práca Petry Krištúfkovej sa tiež ako vajce vajcu podobá iným prácam. Má len jedno šťastie – Boris Kollár je oveľa väčšia ryba, tak sa jej kopírovací problém odsunul do úzadia mimo hlavnej pozornosti.

Otázka je, načo potrebuje titul človek, ktorý ho nepotrebuje. Korene sú zrejme v tom, čo spomínal vo svojom emotívnom vyhlásení – má svoju minulosť. A jedným zo spôsobov, ako sa od nej odstrihnúť, mohol byť pre neho aj vysokoškolský titul. To by ho však nesmel získať spôsobom, akým to urobil. Namiesto honoru nakoniec bude žať výsmech. Aj od ľudí, ktorí ho majú v zuboch, aj od ľudí, ktorí ho inak zoči-voči potľapkávajú po chrbte.

Politika je však politika, počty sú počty, kreslá sú kreslá a na Slovensku, ako vidieť aj na prípade Andreja Danka, sa za takéto veci automaticky neodstupuje. Takže strany urobia bu-bu-bu, premiér vytiahne priehrštie svojich nereálnych nápadov, aby tému zahral do stratena („ak má byť potrestaný Boris Kollár, tak potom všetci, preveríme státisíce ľudí a ich práce“) a po mediálnej vlne sa situácia vráti do normálu. Či skôr do nenormálu.

Budúcnosťou Slovenska má byť znalostná ekonomika, aspoň tak si to kdekto predstavuje. Ak sa budú vyrábať diplomy podobným spôsobom ako v skalickej vysokej škole, bude to skôr žalostná ekonomika. Politici už dlho sľubujú urobiť poriadok v školstve, aj s jeho financovaním. Nie sú to len vysoké školy, ktoré by potrebovali podstatne viac peňazí, aby sa mohli prepracovať ku kvalite. Ide aj o stredné školy, kde sa výber premenil na nábor, veď každá hlava sa (v rozpočte školy) počíta. Otázkou je, či sa toto zmení, keď má byť novým trendom na základných školách zníženie množstva učiva – či menej vedomostí povedie k vyššej kvalite.

Kým sa to stane, ak sa to vôbec stane, je jediná cesta vykročiť inak, než vykročili Boris a Petra – urobiť v práci veci aj vlastnou hlavou a zachovať sa podľa vyhlásenia, ktoré je v úvode každej práce.

Verte mi, môže to fungovať. Čestné pirátske.

