ONLINE: Vírus prekonal ďalšiu métu, objavili ho už u 10 miliónov ľudí

7:55 Koronavírus sa celosvetovo potvrdil už u viac ako 10 miliónov ľudí. S odvolaním sa na vlastné štatistiky to napísala agentúra Reuters. Univerzita Johnsa Hopkinsa (jk), ktorá šírenie nákazy tiež monitoruje, uvádza spolu 9,95 milióna pozitívnych nálezov SARS-CoV-2 vo všetkých štátoch. Viac ako 2,5 milióna infikovaných majú najhoršie zasiahnuté Spojené štáty, asi o polovicu menej Brazília. Posledný milión nakazených opäť pribudol za menej ako týždeň.

Pozitívnych nálezov na koronavírus je tak za tento rok zhruba dvakrát toľko, než koľko ľudí sa ročne nakazí ťažkou formou chrípky. Svet pritom už veľmi skoro očakáva prekročenie ďalšieho smutného míľnika, keď počet úmrtí po komplikáciách spojených s COVIDOM-19 prekročí pol milióna. Podľa jk už teraz zomrelo 498 217 osôb. Približne polovica zo všetkých infikovaných sa však už z nákazy zotavila.

Pokorenie hranice desiatich miliónov pozitívnych prípadov prichádza v čase, keď veľa silne zasiahnutých štátov uvoľňuje ochranné opatrenia a snažia sa nájsť spôsob, ako čo najlepšie pokračovať v normálnom živote a zároveň chrániť zdravie svojich obyvateľov. Odborníci varujú, že mimoriadny ekonomický a spoločenský režim zrejme bude musieť na niektorých miestach zostať v platnosti rok, ale aj dlhšie, kým sa neobjaví účinná vakcína proti COVIDU-19.

Európa, Severná a Latinská Amerika registrujú každá asi štvrtinu celkového počtu prípadov. Približne 11 percent potvrdených nálezov koronavírusy sa nachádza v Ázii, na Blízkom východe je to deväť percent z celkového počtu.

Prvý nález SARS-CoV-2 sa preukázal 10. januára v Číne, ktorá bola pôvodným ohniskom nákazy. Ťažisko pandémie sa následne presunulo do Európy, potom do USA a do Ruska. V súčasnosti je za epicentrum šírenia choroby považovaná Latinská Amerika. Brazília denne zaznamenáva desiatky tisíc novo nakazených, podobné počty však hlási aj India. Asi tretina zo všetkých infikovaných z posledného týždňa pochádza práve z týchto dvoch krajín.

Experti naďalej varujú, že kvôli nedostatočným testovacím kapacitám v mnohých krajinách sú skutočné počty nakazených výrazne vyššie.