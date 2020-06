Kamenický vyčíta vláde neskoré opatrenia, Viskupič to odmieta

Viskupič opäť zopakoval, že SaS bola za rýchlejšie otváranie ekonomiky, ale viaceré prijaté opatrenia podľa neho pomáhajú. „Čelíme situácii, na ktorú nebol nikto pripravený. Áno, sú opatrenia, ktoré fungujú veľmi dobre a ktoré by mohli fungovať lepšie. Súhlasím s tým, že my sme fakt chceli, aby sa ekonomika otvárala rýchlejšie,“ povedal Viskupič. Odklad splátok úverov, nástroj kurzarbeit, zavedenie pandemického ošetrovného či pandemickej PN však považuje za dobré riešenia. „Toto všetko pomáha ľuďom, zamestnávateľom. Odklad splátok úverov necháva 100 miliónov eur likvidity firmám a občanom mesačne,“ vyčíslil Viskupič.

Kamenický je však presvedčený, že po vypuknutí koronakrízy vláda urobila viaceré pochybenia. Podľa neho neprijala plošné opatrenia, ktoré mohli prispieť „k naliatiu peňazí“ na začiatku. „Pomoc bola tiež najmenšia, najpomalšia a veľmi administratívne náročná,“ uviedol pri porovnaní opatrení slovenskej vlády s okolitými štátmi Kamenický.

Kamenický by tiež bol rád, ak by sa lepšie zvládala situácia, aby nezamestnanosť prudko nerástla. „Za mesiac marec sa nezamestnanosť zvýšila o 34.000 ľudí, v máji o 17-tisíc. Prognóza hovorí že ubudne 76-tisíc miest. Ak to bude takto pokračovať, tak aj tieto odhady sú veľmi optimistické,“ myslí si Kamenický. Za najväčší problém považuje to, že súčasná vláda prenecháva rozhodnutia rôznym skupinám ľudí. „Vláda zhadzuje zodpovednosť za vládnutie na ľudí, rôzne konzíliá. Mám pocit, že táto vláda nevie riadiť štát a prenáša zodpovednosť na rôzne skupiny. Chýba vierohodný plán, ako sa bude obnovovať ekonomika do budúcnosti,“ povedal Kamenický.

Vláde tiež vyčíta to, že oneskorene žiadala Európsku komisiu o výnimky pri pomociach. „Kurzarbeit mohol byť vo väčšej miere. Musíme naštartovať hospodársky rast, zvýšiť domácu spotrebu. To sa však nedá, keď sa zmrazí minimálna mzda, nevyplatia sa 13. dôchodky. Vláda sa nemôže vyhovárať na to, že nemá peniaze. Predala dlhopisy a z Európy príde počas siedmich rokov 24 miliárd eur. Je tam navyše 8 miliárd eur, ktoré nikdy nemal minister financií k dispozícii,“ poznamenal Kamenický.

V súvislosti s kurzarbeitom či 13. dôchodkom Viskupič podotkol, že Smer bol vo vláde niekoľko rokov. „Podnikatelia žiadali kurzarbeit od 2017, dalo sa to urobiť vtedy a dnes sme mohli čerpať už z niečoho vytvoreného. Trináste dôchodky ste prijali týždeň pred voľbami, čo vám pomohlo zvýšiť volebný výsledok. Mali ste tiež 8 rokov na to, aby boli zavedené,“ adresoval Viskupič Kamenickému. Podľa neho samotné opatrenia pomôžu, ale ekonomiku nezachránia. Potrebné sú preto reformy. „Podnikateľské kilečko je cesta dopredu. Potrebujeme zníženie byrokracie, rôznych regulácií. Za strany Smer sa len takéto rôzne veci nabaľovali a o to viac to dopadlo na podnikateľský sektor v horších časoch. Potrebujeme reformy, reformy a opäť reformy,“ dodal Viskupič.