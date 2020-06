Matovičových nezvyčajných sto dní. Väčšina rozhodnutí bola dobrá, hovorí

VIDEO: Ako vidí premiér Igor Matovič prvých 100 dní svojej vlády?

Ako hodnotíte vašich 100 dní vo funkcii premiéra?

Myslím, že sme zvládli, čo bolo treba zvládnuť. Do koronakrízy sme išli s cieľom, aby sme boli najlepší v Európe z pohľadu medicínskeho zvládnutia, a to sa nám podarilo. Bolo to však jednoznačne nezvyčajných sto dní.

Čo ste sa naučili za toto obdobie?

Zistil som, že som premiérom. Predtým som si to možno ani tak neuvedomoval, ani to víťazstvo vo voľbách a ani to, že zrazu som tu a mám tú zodpovednosť. Musím sa postaviť zoči-voči zodpovednosti prijímať rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť.

Urobili by ste dnes niečo inak?

Myslím si, že osemdesiat percent mojich rozhodnutí bolo dobrých a robil by som ich aj do budúcna. Tých zvyšných dvadsať percent bolo asi takých, že možno mohli byť iné. Pomaly začíname uplatňovať aj iné sľuby, ktoré sme ľuďom pred voľbami dali. Dúfam, že máme pred sebou ešte pár rôčkov a stihneme splniť všetko, čo sme sľúbili čím skôr a nesplníme to až na koniec nášho vládnutia.

Chýba vám opozičná politika?

Myslím si, že každý politik, ktorý politiku robí úprimne, chce reálne meniť veci k lepšiemu. A to ako opozičný poslanec nezmení. Dá sa pár vecí zastaviť, dá sa na pár vecí upozorniť, otvoriť ľuďom oči, ale reálne meniť život k lepšiemu sa dá len z pozície vládneho politika.

Ako fungujete vo vládnej koalícii?

Dnes je to už také vyladenejšie, viac sme si na seba zvykli a oťukali sa. Strana SaS mala také turbulentné obdobie približne mesiac, ale už to, našťastie, prešlo. Strana Za ľudí rozmýšľala podobným smerom, ale ich to prešlo rýchlejšie.

Budú predčasné voľby?

Dúfam, že nie. Držia nás pokope sľuby ľuďom, ktoré sme dali. Nikto z nás sa nechce pred svojimi voličmi hanbiť.

VIDEO: Čo plánuje Igor Matovič v ďalšom období po prvých 100 dňoch?