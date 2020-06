Matovičove sľuby a prešľapy

Zatiaľ asi najväčšou škvrnou protikorupčnej vlády je postoj premiéra k plagiátorstvu šéfa najsilnejšieho koaličného partnera zo Sme rodina Borisa Kollára. Kým Matovič za ním stojí, strana Za ľudí žiada jeho odchod z čela parlamentu.

Do sporu, či má alebo nemá Kollár odstúpiť z funkcie predsedu parlamentu, vstúpila aj prezidentka Zuzana Čaputová. Pripomenula, že vláda získala silný protikorupčný mandát, aj silný mandát na zmenu výkonu politickej moci. "Pre budovanie dôvery verejnosti v spravodlivosť a inštitúcie je ale potrebné, aby vládni politici dôsledne dodržiavali také isté princípy, aké z opozície žiadali od svojich oponentov,“ pokarhala Matoviča s Kollárom poukázaním na situáciu z vlaňajška, keď aj oni dvaja žiadali v podobnej afére odstúpenie vtedajšieho predsedu Národnej rady Andreja Danka (SNS).

Kauzou Kollárovej diplomovky sa bude zaoberať v pondelok večer koaličná rada. Ešte predtým si však terajšieho predsedu parlamentu pozvali na koberček jednotlivé poslanecké kluby. Matovič sa Kollára zastal a na výzvu strany Za ľudí, aby odstúpil z postu šéfa Národnej rady, reagoval na sociálnej sieti matovičovsky: „Vyčistime všetko naraz – hoďme do spätnej kontroly všetky diplomovky… a zoberme tituly všetkým, ktorých diplomovky testom originality neprejdú. Keď to bude z celého Slovenska len Boris, bude len Boris. Keď státisíce ľudí, budú to státisíce ľudí.“

Podobne sporné kroky však sprevádzajú novú vládnu koalíciu od začiatku. „Korupcia je rakovina našej spoločnosti, preto máme rezorty, ktoré majú priamy dosah a zabezpečia, aby Slovensko bolo krajinou s nulovou toleranciou korupcie. To je alfa a omega,“ vysvetľoval Matovič nárok svojej strany na silové rezorty. Richarda Sulíka (SaS) nepustil do kresla ministra financií, dostal rezort hospodárstva a stoličku vicepremiéra pre ekonomiku.

Program: ambiciózny či skôr utopický?

Programové vyhlásenie vláda predložila do parlamentu na poslednú chvíľu. „To, čo dáme do programového vyhlásenia, chceme za štyri roky aj splniť,“ avizovala podpredsedníčka vlády Veronika Remišová (Za ľudí). „Toto programové vyhlásenie je najambicióznejším plánom na zmenu fungovania Slovenska k lepšiemu v histórii,“ pochválil sa v pléne Matovič.

Nakoniec parlament rokoval o programovom dokumente takmer dva týždne a 30. apríla ho schválil 93 poslaneckými hlasmi. Kým predstavitelia koalície hovorili o ambíciách vlády, opozícia jej v rozprave vyčítala, že vládny program vôbec nereflektuje nastávajúce hospodárske a ekonomické zmeny vyplývajúce z pandémie koronavírusu a jej tak skôr utopický, než ambiciózny. Okrem časti, ktorú vypracovala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) sa vláda totiž zaväzuje progresívnejšie či údernejšie riešenia iba zvážiť.

Korona a čo ďalej

Celé dva mesiace Matovič takmer každodenne na niekoľkohodinových tlačových besedách osobne informoval o počtoch nakazených koronavírusom, obhajoval systém testovania, kritizoval predchádzajúcu vládu za nepripravenosť a vysvetľoval, často veľmi zmätočne, pripravované opatrenia.

Najviac rezonovali dve Matovičove vyhlásenia. Rýchlotesty, ktoré kúpila ešte predchádzajúca vláda a neskôr boli použité, označil za vhodné len na vysypanie do Dunaja. Alebo avizované zatvorenie okresov počas veľkonočných sviatkov, pričom množstvo ľudí kvôli jeho predčasnému oznamu vycestovalo jednoducho ešte pred platnosťou nariadenia. Kritici Matovičovi vyčítajú aj jeho alibizmus, keď výzvy na zodpovednosť za rozhodnutia vlády odbíja frázou: "Tak rozhodli odborníci.“

Matoviča dobehla ekonomika

Po odznení prvej vlny choroby COVID-19 Matovič veľmi rád opakuje, že Slovensko zvládlo krízu spomedzi všetkých európskych krajín najlepšie. Argumentuje pritom počtom nakazených a obetí prerátaným na počet obyvateľov. Aj spor s dovtedy najbližším koaličným partnerom Sulíkom o rýchlosti návratu do normálneho života ukazuje, že Matovič očakávané ekonomické dosahy podcenil. Kým Slovensko je v počte nakazených európskou jednotkou, ekonomický prepad je porovnateľný s krajinami ako Taliansko a Španielsko, ktoré kríza zasiahla najtvrdšie.

Susedné Maďarsko a Poľsko majú podľa dát Eurostatu za prvý štvrťrok pokles iba zhruba pol percentuálneho bodu, Slovensko je v prepade ekonomiky s viac ako 5 percentami takmer na čele únie. Slovensko sa navyše za celý rok 2020 môže prepadnúť až o 9,8 percenta. Ako ukazuje najnovšia makroprognóza z dielne Inštitútu finančnej politiky pri rezorte financií, počet ľudí bez práce vyskočí nad osem percent. O zamestnanie príde až 76-tisíc ľudí.

„Ekonomika je na prahu najväčšej ekonomickej krízy od druhej svetovej vojny,“ priznáva už dnes premiér, ktorý za zlými vyhliadkami, ktoré odhadli ekonómovia, vidí chyby predchádzajúcej vlády. Množstvo podnikateľov a živnostníkov sa však sťažuje, že pomoc či skôr odškodnenie, ktoré štát sľúbil ako kompenzáciu za zatvorené podniky, prichádza nezmyselne a až likvidačne oneskorene.

Sledovanie občanov aj štátu

Vláda vo svojich prvých sto dňoch zápasila s problémom ústavnosti svojich opatrení. Matovič slovami o ďalšom predĺžení núdzového stavu len poodhalil ľahostajnosť k právnym predpisom a celkovo k právnemu štátu, vicepremiérka Remišová už svojím návrhom obsahujúcim aj plošné sledovanie občanov ako nástroja na boj proti pandémii pobúrila.

Aj napriek zjemneniu sledovania, keď bola na poslednú chvíľu v parlamentnom pléne odstránená možnosť čítať dokonca aj sms správy ľudí, účinnosť Remišovej návrhu musel Ústavný súd 14. mája pozastaviť. Podľa neho niektoré ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách vytvárajú systém plošného zberu osobných údajov. Remišová na to zareagovala slovami, že Ústavný súd o svojom rozhodnutí informoval zavádzajúcim spôsobom.

Remišová vstúpila nesprávnou nohou aj do druhej kauzy okolo vládnej siete Govnet. Dosť unáhlene vyhlásila, že vláda Petra Pellegriniho a jej nominanti odpočúvali celú vládnu sieť. Po niekoľkých dňoch však viacerí kompetentní ľudia viac-menej priznávali, že zariadenia, ktoré mali sledovanie zabezpečovať, vládnu sieť pravdepodobne pred sledovaním, naopak, bránili.