Matovič dal úlohu Gröhlingovi a Kolíkovej: Pripravte zákon na odoberanie titulov

VIDEO: Ak pranierovať Kollára, tak aj ostatných, tvrdí Matovič a žiada prípravu zákona, ktorý umožní preveriť záverečné práce na VŠ a odoberať vysokoškolské tituly.

Premiér tvrdí, že by nebolo spravodlivé, aby bol potrestaný len Boris Kollár a iní, ktorí tiež mohli postupovať podobným spôsobom ako on, by vyviazli bez potrestania.

„V septembri chceme klepnúť všetkým po prstoch,“ povedal Matovič. Je na ministroch, ako hlboko do minulosti by mal nový zákon ísť.

Nemôže to byť, že sa upriami pozornosť len na politikov, ale treba postupovať „voči všetkým rovnako“, prízvukoval Matovič. My sme pred voľbami nesľubovali, aby zákon platil len pre predsedu národnej rady, ale pre všetkých, uviedol Matovič. Podľa premiéra, ak by niekto stratil podľa nového zákona titul a tým pádom aj vysokoškolské vzdelanie, prišiel by o miesto v štátnej správe, keď by tam bolo vyžadované. V prípade Kollára uviedol, že jeho by sa to netýkalo, lebo na jeho poste nie je vyžadovaný určitý stupeň vzdelania.

Na Slovensku sa rozdali státisíce titulov so sfalšovanými prácami, tvrdí Matovič. Považuje za dôležité, aby sa preverovanie týkalo aj novinárov, lebo pôsobia vo verejnom priestore. Rozsah, čo by sa kontrolovalo a akého časového obdobia by sa to týkalo, však necháva na Gröhlingovi a Kolíkovej. „Keď chceme trestať, tak zoberme tituly všetkým, ktorí si ich nezaslúžili,“ dodal Matovič.

Borisa Kollára z koalície Matovič pre diplomovku „nevyhodí“, pretože podľa neho mafia číha na príležitosť a mohla by si potom kúpiť niekoľko poslancov v parlamente.

Borisa Kollára klub poslancov OĽaNO „griloval“ viac ako tri hodiny, Kollár podľa ich stanoviska odpovedal na všetky otázky, nevyjasnené zostalo len necitovanie práce vlastného školiteľa, ktorý mu takéto konanie dovolil. Klub považuje situáciu za zásadné zlyhanie školiteľa, oponenta aj študenta, ako aj systému hodnotenia záverečných prác. Klub odsudzuje aj všetky formy plagiátorstva. Klub žiada to, čo už skôr žiadal aj Matovič – prijatie zákona, ktorý preverí všetky diplomové práce za obdobie podľa dohody ministrov.