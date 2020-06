Kriminalista nezistil, že by sa do Kočnerovej Threemy zasahovalo, súd prerušili

Kriminalista z oblasti informačných technológií Dušan Mikulaj vylúčil pred senátom Špecializovaného trestného súdu, že by sa zasahovalo do mobilných telefónov Mariana Kočnera a aplikácie Threema. Po jeho výsluchu bolo pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice prerušené do 20. júla.

Mikulaj na súde vysvetlil, že sa teoreticky dá dopísať správa do aplikácie, ako to tvrdia obžalovaní Marian Kočner a Alena Zsuzsová, avšak zanechalo by to stopy. Také tam Mikulaj nenašiel. Kriminalista tiež vysvetlil, že ku každej správe odoslanej cez aplikáciu Threema vzniká unikátny alfanumerický kód, v aplikácii zostane aj po vymazaní správ. Kódy z telefónu Mariana Kočnera sa zhodujú s tými, ktoré sa našli v telefóne Aleny Zsuzsovej. Obžalovaní sa na súde bránili tým, že nikdy nepopierali komunikáciu ako takú a že kód nehovorí nič o obsahu danej komunikácie.

Informácie o unikátnom kóde, ktoré predostrel na súde Mikulaj, považuje splnomocnenec poškodených Kuciakovcov Daniel Lipšic za veľmi dôležitý dôkaz. Obžalovaní totiž spochybňujú autenticitu správ, ktorá má dokazovať ich stretnutie deň po vražde novinára. To podľa mojej mienky nepriamo potvrdzuje, že pri tomto stretnutí prišlo k odovzdaniu peňazí za vykonanie vraždy Jána Kuciaka. Ak by tomu tak nebolo, tak by stretnutie nepopierali, ktoré je potvrdzované nielen Threemou, ale aj ďalšími dôkazmi, myslí si advokát.

Okrem Threemy sa Mikulaj v pondelok na súde vyjadroval aj k fotografii z telefónu dcéry Zsuzsovej. Na fotke sa má nachádzať auto Mariana Kočnera, čo má dokazovať, že sa v čase vzniku fotografie so Zsuzsovou stretol. Metadáta hovoria, že bola vyhotovená 26. februára 2018, čiže v deň, keď sa verejnosť dozvedela o vražde novinára. Podľa obžalobnej verzie sa vtedy Kočner opätovne stretol so Zsuzsovou v golfovom areáli v Báči. Obžalovaní nechápu, čo sa tým malo dokázať, Zsuzsová uviedla, že nikdy toto stretnutie nepopierala.

Z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní neprávoplatne odsúdený Miroslav Marček, Tomáš Szabó, Alena Zsuzsová a Marian Kočner. Ten si mal podľa obžaloby objednať vraždu ako pomstu za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti.