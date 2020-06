Šeliga: Spätné preverovanie záverečných prác by bolo protiústavné

Zákon, ktorý by umožnil spätné plošné testovanie záverečných prác, nepovažuje podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) za správny a nemyslí si, že sa dá taký zákon napísať. Reaguje tak na návrh hnutia OĽaNO, aby minister školstva Branislav Gröhling (SaS) a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) pripravili zákon, ktorý by to umožňoval. Šeliga tvrdí, že takéto preverovanie prác by bolo retroaktívne, protiústavné a "diplomovka pána Kollára by stále zostala opísanou diplomovkou".

„Takýto zákon by bol retroaktívny, to znamená, že by spätne zavádzal podmienku kontroly pre všetkých, ktorí už majú tituly. A kvôli diplomovke pána Kollára kontrolovať všetky práce, to je naozaj absurdné,“ napísal podpredseda parlamentu na sociálnej sieti.

Šeliga pripomenul, že strana Za ľudí predložila na koaličnej rade zákon, ktorý do budúcna umožní odobratie titulov, ak sa zistí, že išlo o plagiát. Nemá však ísť o automatickú, teda ďalšiu kontrolu všetkých prác, ale len tých podozrivých. „Takýto návrh by mohol podať napríklad minister školstva, výbor pre vzdelávanie, vedu a šport, rektor vysokej školy a podobne. Týmto návrhom by sa zaoberala skupina expertov a posúdila by, či ide o plagiát alebo nie. A ak áno, tak by titul bol odňatý, lebo by sa jasne ukázalo, že ide o podvod,“ dodal s tým, že by to mohlo platiť do budúcna pre študujúcich v čase, keď je možné titul podľa takéhoto zákona vziať.

VIDEO: Ministerka Milanová na odstúpení Kollára netrvá.

Kauza diplomovky šéfa parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) je podľa predsedníčky poslaneckého klubu Anny Zemanovej (SaS) na jeho osobnom vyvodení politickej zodpovednosti. „Poslanci sa chcú ešte pýtať na nejaké detaily,“ priblížila. SaS si chce Kollára predvolať na poslanecký klub v stredu (1. 7.). Zemanová zdôraznila, že sa s ministerkou spravodlivosti a ministrom školstva zhodli, že retroaktivita a odoberanie titulov spätne nie je možné.

Minister školstva mal podľa Zemanovej pripravený návrh reformy vysokého školstva. Podľa jej slov čakali aj na pripomienky OĽaNO a Za ľudí, pretože aj oni hovorili o svojich návrhoch. Dodala, že otázkou ostáva forma predloženia, či už to pôjde ako vládny návrh zákona alebo ako koaličný poslanecký návrh.

Stanovisko Za ľudí sa podľa predsedníčky poslaneckého klubu Jany Žitňanskej nemení, myslia si, že by mal Kollár odstúpiť. „To naše stanovisko trvá, je to teraz na ňom, ako sa rozhodne a uvidíme ešte, ako dopadne poslanecký klub strany SaS,“ odpovedala na to, dokedy dáva Za ľudí Kollárovi čas.