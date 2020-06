Žitný: Vláda robí z polície politického sluhu

Polícia má byť odborným telesom, nie politickým sluhom. Po nástupe vlády, ktorá sa ani netajila plánmi dosadiť do vedenia polície "svojich poslušných tajtrlíkov a nie samostatných policajtov", je preto podľa bezpečnostného analytika Milana Žitného pochopiteľné, že policajný prezident Milan Lučanský sa rozhodol svoje pôsobenie ukončiť. Žitný bude v stredu hosťom relácie Ide o pravdu, debatovať so Zuzanou Martinákovou bude po 10.00 h.

VIDEO: Milan Žitný o odchode Lučanského.

Ako vnímate Lučanského rozhodnutie?

Je to nepochybne škoda. Polícia je odborné teleso a nie politický sluha. Riadiaci manažment tam musí byť z viacerých dôvodov dlhé roky. Pri dobrom výbere vrcholového manažmentu dostáva polícia na všetkých stupňoch silný signál, že sa nebude šibrinkovať v personálnych veciach a každá ďalšia nová vláda si zas celý manažment nevymení. Polícii jej úlohy vyplývajú zo zákonov, nie zo želaní vlády alebo vládnych strán. Ak majú policajti zabezpečený dlhodobý kariérny rast, môžu sa posúvať v kvalite a odbornosti. Pri každej zmene vlády dochádza k personálnym zmenám, ktoré zneisťujú políciu, kariérny rast sa stáva závislým nie od odborných kvalít, ale od blízkosti k politickým stranám, zaviazanosti voči nim. Ale aj od toho, ako im tento policajný funkcionár ešte len zaviazaný bude.

Aké obdobie čaká políciu?

Nastáva teda obdobie nevypočítateľnosti a pôjde to na úkor kvality. Toto je rozhodujúce. V západných krajinách takýto prístup neexistuje, pretože policajný zbor je tam odborným telesom a s riadiacimi funkcionármi sa nehýbe. Len oni vedia, čo polícia potrebuje, a pri správnom nastavení z toho môže celá krajina profitovať. Problém je, keď chce profitovať len vládna koalícia. Súčasná vládna koalícia si to zamieňa, lebo je presvedčená, že polícia má byť ich sluha. To je ťažký omyl. Polícia má slúžiť verejnosti a nie politickým stranám, takže v tomto ohľade sa vraciame naspäť.

Sú dôvody, ktoré spomenul Lučanský, dostatočné na odchod?

Dôvody, ktoré uviedol, sú absolútne pochopiteľné. Pokiaľ doteraz pod jeho vedením a po novej zákonnej úprave výberu policajného prezidenta mal zbor naštartované na dlhé obdobie budovania personálneho, odborného a garantovaného rastu, tak to všetko sa teraz zrútilo. Po nástupe vlády, ktorá sa ani netajila plánmi dosadiť do vedenia polície svojich poslušných tajtrlíkov a nie samostatných policajtov, je pochopiteľné, že Lučanský sa rozhodol svoje pôsobenie ukončiť.

Máme sa pripraviť na obdobie väčšej servilnosti polície voči politikom?

Musíme si počkať, či a ako budú meniť zákon. Po odchode Lučanského ostáva ešte súčasná právna úprava, čo znamená, že policajný prezident nie je tak jednoducho odvolateľný. Uvidíme, koho do tejto funkcie dajú, kto prejde sitom, a až podľa toho budeme môcť povedať, či si nový policajný prezident bude od vládnej koalície udržiavať odstup, alebo nie. Už teraz sa ale dá povedať, že pokiaľ Lučanského rôznymi polenami, ktoré mu hádzali pod nohy, donútili odísť, znamená to, že ten, kto príde, bude mať na pamäti, že to isté sa môže stať aj jemu. Bude sa preto pravdepodobne snažiť nedráždiť hada bosou nohou, aby prežil. V tej chvíli bude celý Policajný zbor limitovaný týmito mantinelmi. To nie je dobrá správa.

Naznačil to aj Lučanský. Môžeme ale čakať, že ho budú nasledovať aj ďalší skúsení policajní funkcionári?

Nepochybujem o tom. Sú dve cesty. Buď títo funkcionári sami odídu, alebo budú novým vedením ministerstva a Policajného zboru donútení. Jedno alebo druhé má veľmi vysokú pravdepodobnosť.

Lučanský okrem funkcie policajného prezidenta opúšťa aj Policajný zbor. Akým bol policajtom?

Milan Lučanský patrí k tým príslušníkom polície, ktorí majú za sebou obrovský kus práce. Nechcem hovoriť o mnohých detailoch, ale spolu s generálom Ivanom Ševčíkom, Jozefom Mičietom a tímom prokurátorov vrátane Petra Šufliarskeho je jeho podiel na odsúdení Mikuláša Černáka na doživotie mimoriadny. Pokiaľ viem, tak aj Ševčík v polícii končí. Tento tím má za sebou naozaj kvalitné výsledky. Samozrejme, už predtým mal Lučanský veľké skúsenosti s organizovaným zločinom. Spomeniem aj zaistenie a záchranu kľúčového svedka, ktorý sa rozhodol vypovedať proti Černákovi. Nemôžem ho menovať, pretože je v programe na ochranu svedkov. Ale práve aj Lučanský sa postaral o to, že tento človek prežil a mohol vypovedať. Je veľa takýchto príbehov, ktoré majú Lučanský a jeho ďalší kolegovia za sebou. Je preto veľká škoda, že ľudia s takýmito skúsenosťami musia odísť a nemajú možnosť viesť mladších príslušníkov a byť im príkladom. Kto videl seriál Mafiáni alebo Súmrak bossov, mohol aj z Lučanského výpovede zistiť, čo všetko sa za ich kariérou a výsledkami skrýva – obrovské množstvo práce a nasadenia, aj v súkromnom čase, opakované ohrozenie na živote, čo sa prenášalo aj do rodinného prostredia. Presne tento typ policajtov by sme potrebovali vidieť častejšie, na viacerých miestach a dlhodobejšie.

Akým bol policajným prezidentom?

Ukázalo sa, že vo funkcii policajného prezidenta si vybral dobrých manažérov, za kľúčového človeka môžeme označiť aj súčasného šéfa NAKA Braňa Zuriana. Práve tieto personálne zmeny umožnili posun v činnosti špeciálnych, ale aj bežných policajných útvarov. Takže tie dva roky môžeme hodnotiť veľmi pozitívne. Opakujem, že je škoda, že práve takýto typ riadiaceho policajného manažéra odchádza, a obávam sa, že odídu aj ďalší podobní.