Kollár pohrozil odchodom z koalície, ak bude tlak na jeho odstúpenie

Strana SaS je ďalšou zastávkou Borisa Kollára pri vysvetľovaní situácie so svojou diplomovou prácou a magisterským titulom z vysokej školy v Skalici. Debatovať s poslancami strany Za ľudí už nemieni.

Pripustil, že ak by musel skončiť ako predseda parlamentu, viedlo by to k odchodu jeho hnutia z koalície.

Juraj Droba, šéf bratislavského VÚC, by nebol rád, keby hnutie Sme rodina odišla z reformnej koalície. Nie je členom poslaneckého klubu SaS, ale keby ním bol, odchod Kollára z čela parlamentu by nežiadal.

Aktualizujeme…

VIDEO: Ministerka Milanová na odstúpení Kollára netrvá, poslankyňa Tabák sa na stretnutí s Kollárom aj zabavila. (29. 6. 2020)