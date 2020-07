Kollár trasie koalíciou

Keď prepukla kauza Kollárovej diplomovej práce a ozvali sa prvé náznaky, že by mal odstúpiť z pozície prvého muža parlamentu, premiér Igor Matovič vyhlásil, že Sme rodina by v takom prípade mohla vystúpiť z koalície. Kollár medzitým priznal, že časť práce skopíroval z textov školiteľa a verejne sľúbil, že kým bude v politike, nebude používať titul magister.

V pondelok si ho na koberček zavolal poslanecký klub obyčajných a výsledkom je žiadosť, aby minister školstva Branislav Gröhling (SaS) ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) pripravili zákon, ktorým sa budú dať spätne kontrolovať záverečné práce z vysokých škôl. A čia diplomovka neprejde, ten príde o titul. Matovič vysvetľoval, že tak to bude spravodlivé, keď by už o titul mal prísť aj Kollár.

Kollár však v tejto otázke trvá na svojom. „Jasne som povedal, preverme všetkých alebo nikoho. Ospravedlnil som sa za to, ale nikto mi nemôže povedať, že som porušil zákon. Ja nikoho nevydieram, ale nemám inú možnosť, len odísť z vlády. Ja nemôžem odísť len z postu predsedu parlamentu,“ vyhlásil, keď v stredu kráčal na stretnutie s poslancami SaS. Po ňom sa už novinárom vyhol.

VIDEO: Ako vidí situáciu Boris Kollár?

„Poslanecký klub vyzýva Borisa Kollára, aby odstúpil z pozície predsedu Národnej rady,“ vyhlásila predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. „Nijako nespochybňujeme nárok Sme rodina na túto pozíciu. Predpokladám, že tam majú koho dať,“ zdôraznil šéf SaS, minister hospodárstva a podpredseda vlády pre ekonomiku Richard Sulík.

Ak by niektorá z opozičných strán vyvolala mimoriadnu schôdzu a chcela Kollára odvolávať, SaS podľa Zemanovej nebude hlasovať s opozíciou.

Podpredseda strany Sme rodina a minister sociálnych vecí Milan Krajniak však tieto výzvy nevníma ako záväzné. „Podľa platnej koaličnej zmluvy môže každý partner vzniesť akúkoľvek výhradu k činnosti ďalších ľudí v pôsobnosti vlády alebo Národnej rady, ale nemôže svoje záujmy presadzovať proti vôli iného koaličného partnera. Naša vôľa, aby predseda Kollár zotrval vo funkcii predsedu Národnej rady, bola vyjadrená jasne a toto stále platí,“ odkázal Krajniak.

VIDEO: Milan Krajniak o Kollárovi a koalícii.

Boris by bol smutný

Najsilnejšie vo vládnej koalícii je OĽaNO, patrí mu 53 mandátov v parlamente. Kollárovcom ako druhým najsilnejším patrí 17 kresiel. Tieto dve hnutia tvoria jadro vládnej väčšiny. SaS s 13 a Za ľudí s 12 poslancami hrajú druhé husle, Matovič však stále tvrdí, že chce v parlamente držať ústavnú väčšinu a 95 mandátov.

Keď obyčajní grilovali Kollára k téme plagiátorstva, premiér vyhlásil, že ak by mal Kollár odísť z pozície šéfa parlamentu, je možné, že odíde aj z koalície. „Ak by sme teraz súhlasili s tým, že spravodlivosti bude podhodený len Boris Kollár a nie všetci ostatní, ktorí spáchali to isté, považoval by to za ľudské sklamanie a predpokladám, že táto politická strana by opustila koalíciu. Na základe toho ako Borisa Kollára poznám, je to úplne reálny scenár, ktorý by nastal. Cítil by sa ľudsky zradený a ja sa pýtam, či by to pomohlo veci,“ dodal Matovič.

Kollár dal najavo, že si je vedomý svojej ceny pre koalíciu, upozorňuje politologička Darina Malová z Univerzity Komenského v Bratislave. „Nemieni ustupovať v otázkach pre neho uzavretých a vyriešených. Povedal, že nebude používať titul a to pre neho stačí,“ mieni Malová.

Podľa nej sa nedá jednoznačne povedať, či by po odchode kollárovcov hrozili predčasné voľby. Vyhrážka však podľa nej nemá príliš veľkú váhu. „Vo svete sú koaličné vlády, ktoré nemajú väčšinu v parlamente, závisí to od rozloženia síl a to je zaujímavé. Lebo aj časť poslancov z klubu Kotlebovcov sú nezávislí, a tiež je tam druhá skupina nezávislých poslancov zoskupených okolo Petra Pellegriniho. Preto táto vyhrážka nie je až taká silná,“ dodala Malová. Voľby skôr nepredpokladá, dôvodom je aj slabšia pozícia strany Za ľudí a SaS. „Odchod Kollára by minimálne viedol k novému vyjednávaniu a hľadaniu riešení, ale rozhodne nie k predčasným voľbám, to by bolo až to posledné riešenie najmä pre stranu OĽaNO,“ priblížila politologička.

Podľa Tomáša Koziaka, rektora Vysokej školy politických a spoločenských vied Kutná Hora, povýšil Kollár ego nad stabilitu vlády. Ukazuje to tiež, že predsedovi parlamentu chýba strategické politické myslenie. Ospravedlnenie a odchod z funkcie by posilnili pozíciu koalície, ale aj samotného Kollára. Svoj vplyv by odchodom ako predseda strany nestratil.

„Keby to spravil, ochránil by seba, koalíciu zo strany opozície, pretože by povedal – áno urobil som chybu, ale správal som sa inak, ako ste sa správali vy. To je znak politickej kultúry, určite by tak posilnil pozíciu koalície aj svoju pozíciu a do ďalších volieb by šiel s čistým štítom. Takto sa môžu voliči cítiť podvedení. Keby uvažoval ako šachista, obetuje menšiu figúrku, aby vyhral zápas a investoval do svojej politickej budúcnosti,“ vysvetlil Koziak. Ak Kollár odíde aj s hnutím, najviac podľa odborníka utrpí práve on.

Odchod hnutia oslabí koalíciu, tá by však vedela fungovať aj bez neho. „Mohlo by to viesť aj k predčasným voľbám, lebo by narástol počet poslancov, ktorých neviete skontrolovať, ako budú hlasovať pri krízových momentoch. Asi by bol Kollár schopný odísť, ale nie z racionálnych dôvodov, ale zo zraneného ega,“ uzavrel Koziak.

VIDEO: Poslanecký klub SaS to vidí jednoznačne. Kollár má odstúpiť.

Zatiaľ ticho

Podľa Sulíka by sa však koalícia nemala rozpadnúť. Odmieta, že kauza odpísanej diplomovky je taká vážna, aby strana Sme rodina opustila koalíciu. „Reči sa hovoria, chlieb sa je. Cez tento most pôjdeme, keď pri ňom budeme. Preto nepredbiehajme,“ reagoval Sulík na ultimatívne slová šéfa parlamentu.

Juraj Šeliga, podpredseda parlamentu a podpredseda Za ľudí reagoval, že zostávajú na stanovisku, aby Kollár odstúpil. Premiér sa zatiaľ k novej situácii nevyjadril, včera hneď po skončení rokovania vlády sa vyhol novinárom, aby nemusel odpovedať na otázky o novom vývoji situácie v koalícii.

VIDEO: Ministerka Milanová na odstúpení Kollára netrvá, poslankyňa Tabák sa na stretnutí s Kollárom aj zabavila. (29. 6. 2020)