Baránek: Matovič sa kvôli Kollárovi ide pomstiť celému národu

Premiérova obhajoba Borisa Kollára je podľa neho popretím celej politickej minulosti Igora Matoviča (OĽaNO). Napriek tomu očakáva, že u Matoviča prevládne zaujatie mocou a Kollárovu nepoctivosť bude premiér akceptovať. Naopak, strany SaS a Za ľudí budú na svojom zásadovom postoji získavať.

Po strane Za ľudí už aj druhá koaličná strana SaS vyzvala Borisa Kollára na odchod z funkcie predsedu parlamentu. Ten však odkázal, že radšej odíde z koalície. Hrozia Slovensku predčasné voľby? Čo sa teraz môže diať?

Toto speje k anarchii. Anarchia je dynamický systém s vysokou mierou neusporiadanosti, ktorá sa nedá predvídať. Myslím si, že Matovič je natoľko zaujatý mocou, že bude Kollárovi akceptovať všetko. Prináša nám to však nový prvok, že ak by bol nútený odísť z pozície predsedu parlamentu, opustil by so stranou aj koalíciu. To nepovedal ani Andrej Danko. Nový prvok je v tom, že ak nebudú akceptovať jeho nepoctivosť, tak odíde. Oni mu tú nepoctivosť asi budú akceptovať. Je to ale absolútne neprijateľné. Radšej nech sa súčasná koalície rozpadne hneď teraz pri Kollárovej diplomovke, ako pokračovať v akceptovaní nepoctivosti. Ak si takýto názor Matovič neosvojí, popiera celú svoju politickú minulosť. Nakoniec pôjde o to, komu skôr povolia nervy. Ak Sulíkovi a strane Za ľudí, tak to speje k predčasným voľbám. To je však otázka chrbtových kostí ľudí v SaS a Za ľudí.

Boris Kollár sa dlhodobo prezentoval ako nepolitik, ktorému nejde o peniaze a funkcie. Prečo má teraz problém vzdať sa tohto postu? Považovali by to jeho voliči za slabosť či politické poníženie?

Neviem zhodnotiť, z akých dôvodov nechce odísť. Mal by si však uvedomiť, že deštruuje politický systém a politickú kultúru. Takýmto spôsobom sa táto koalícia znižuje na úroveň tej predchádzajúcej, pokiaľ ide o vyvodzovanie dôsledkov a akceptáciu podvodov pri diplomovej práci Andreja Danka. Momentálne nie je čas na výhovorky. Pri omnoho menších podozreniach odstúpil napríklad nemecký prezident. Lenže koalícia sa predsa nemôže rozpadnúť na plagiátorstve diplomovky. Akého to má Matovič koaličného partnera, ktorý nie je schopný niesť zodpovednosť za odhalený podvod? S takýmto partnerom chce riešiť korupciu?

Takže by sa mal šéf hnutia Sme rodina vzdať funkcie predsedu parlamentu?

Mal by sa zobrať a ísť preč. Nech koalícia funguje ďalej. Veď je nenormálne, že my sa tu niekoľko dní venujeme Kollárovej diplomovke a ľudia stále nedostávajú od štátu sľúbenú pomoc a ekonomika sa prepadá. To je katastrofa, takto to nemôže fungovať. A premiér na to tiež nemôže povedať, že dá skontrolovať všetky diplomovky. On netuší, o čom je vlastne demokracia a politika. Veď politik je vystavený vyššej miere kontroly ako bežný občan. V politike neplatí prezumpcia neviny. Je to jedna obrovská katastrofa. Kollár mal ísť dávno preč a nech už konečne začnú riešiť problémy.

Je to pre voličov Sme rodina taká dôležitá téma, že by ich Kollárov postoj mohol odradiť?

Voličov Sme rodina určite nezomkne, že Kollár zatĺka. Naopak, môže ich to ešte viac znechutiť. Určite by zaznamenal menšie straty, keby funkciu opustil a Sme rodina by tam dala niekoho iného. Nemyslím si, že všetkých sto percent jeho voličov sú takí, ktorým to neprekáža. U Kollára má najviac potenciálnych voličov Peter Pellegrini, ktorý teraz zakladá novú stranu. Znamená to, že na týchto menej skalných voličov môže táto kauza vplývať veľmi nepríjemne. Môžu si povedať, že to bude posledná kvapka, najmä ak to spája s odchodom z koalície.

Nemôžu sa proti Kollárovi postaviť aj jeho vlastní poslanci?

Nemyslím si to. Očakávam skôr, že s tou Kollárovou podmienkou budú problém jeho diplomovky do poslednej chvíle marginalizovať, bagatelizovať a svojho straníckeho šéfa budú obhajovať.

Ako vnímate argument premiéra Matoviča, že musí platiť absolútna spravodlivosť, ak chceme spravodlivosť vyžadovať od politikov?

To je absolútny oxymoron, protiklad a nezmysel. Nemožno riešiť gaunerstvo tak, že zakryjete iné gaunerstvo. To sa tak nedá, lebo potom ste sám gauner. A gauner predsa nemôže riešiť iných gaunerov.

Spravil Matovič dobre, že sa Kollára s celým poslaneckým klubom zastal? Bude to pre jeho voličov uveriteľné?

Nie, tým nemôže presvedčiť ani svojich voličov. Aj človek s IQ 60 musí pochopiť, že Matovičova argumentácia je nezmyselná. Matovič strieľa úplne vedľa a sám si aj s tým celonárodným kontrolovaním diplomoviek podkopáva pozíciu. Nerozlišuje medzi voleným či ústavným činiteľom a obyčajným inžinierom v súkromnej firme. Tam je to otázka zamestnávateľa. Ľudia ale volili ich, a preto sú pod zvýšenou kontrolou. To, čo Matovič urobil, je pomsta. Kvôli Kollárovi sa teraz ide pomstiť celému národu. To je choré. Toto už je na diagnózu.

Do najkritickejšej pozície voči Kollárovi sa postavili najmenšie vládne strany Za ľudí a SaS. Bolo to z ich strany dobré rozhodnutie?

Postavili sa k tomu dobre a predpokladám, že tento ich postoj im môže priniesť nárast preferencií. Ich voliči ich volili preto, aby na Slovensku zavládol poriadok a nepodvádzalo sa tu. Tým, že tieto dve stany zaujali jednoznačný a zásadový postoj, môžu len získať.

Nemá v tejto situácii práve Sulík komplikovanejšiu pozíciu, ak si už dnes nesie nálepku rozbíjača Radičovej vlády?

To sú hlúposti. Aj vtedy tvrdil, že to nebola jeho vina. Ak to nebola jeho vina, tak sa teraz nemá čoho obávať.