Cintorín sa premení na oddychový park

O premene územia s rozlohou vyše 11-tisíc štvorcových metrov sa uvažovalo už od roku 2015 a má byť zaradené medzi významné segmenty mestskej zelene. Na spomínanom cintoríne sa vytvoria pamätné miesta. V prvej etape bolo na revitalizáciu vyčlenených 13-tisíc eur, za ktoré mestská organizácia Správa mestskej zelene vykoná čistenie územia, spolu s kosbou a vyprataním chodníkov. Súčasťou prvej fázy bude aj inventarizácia drevín a odstránenie náletových či inváznych rastlín z územia.

„V priebehu budúceho týždňa budú zamestnanci kosiť a čistiť územie cintorína. Práce by mali byť hotové v priebehu niekoľkých dní. Následne pristúpime k ďalším krokom nevyhnutným pre dôkladnú revitalizáciu lokality,” uviedla riaditeľka mestského podniku Marta Popríková.

V máji 2019 zanedbanú lokalitu vyčistili v rámci roka dobrovoľníctva zamestnanci košického magistrátu a mestských podnikov spolu so študentmi Evanjelického gymnázia J. A. Komenského, odvtedy sa na tomto území nevykonávali žiadne zásahy.

Starý evanjelický cintorín bol založený v roku 1687. Bol to druhý najstarší cintorín v meste, pochovávalo sa na ňom do roku 1889. V 70. rokoch 20. storočia sa už uvažovalo o zriadený parku, a tak ťažké mechanizmy dovtedy ešte zachované kaplnky a náhrobky významných košických evanjelických rodín zrovnali so zemou, stáť ostala iba pohrebná kaplnka rodiny nemeckého generála Pohle-Roth. Roky sa o pozemky nikto nestaral, nachádzajú sa tam aj skládky rôzneho odpadu. Pred niekoľkými rokmi chcela súkromná spoločnosť na spomenutých pozemkoch postaviť byty, košický krajský pamiatkový úrad to však zamietol.

Revitalizácia parku je jednou z viacerých aktivít podporujúcich kandidatúru Košíc na titul Európske hlavné zelené mesto 2023.