Kollár považuje výzvy na svoj odchod za vydieranie

Dodal, že on a rovnako jeho kolegovia z hnutia na ministerstvách nie sú „prilepení na svojich stoličkách“. Výzvy na odchod považuje za vydieranie, berie ich na vedomie. Kollár vo štvrtok tiež povedal, že ďalšie stanovisko poskytne po zasadnutí poslancov z klubu Sme rodina.

„Nechajte sa prekvapiť,“ odpovedal Kollár na otázky smerujúce k tomu, že šéf parlamentu už vopred hovoril, že neodstúpi z funkcie. Koaličným partnerom podľa neho nestačilo, že sa ospravedlnil a povedal, že nebude používať titul. Za vydieranie považuje to, že napriek jeho predošlým krokom chcú partneri aj jeho odchod z funkcie.

„Ja sa vydierať nenechám, potom bude ‚odstúp z poslaneckého mandátu, rozpusti stranu‘, tomuto hovorím vydieranie,“ vysvetlil. Odmietol, že by bol prilepený na stoličke. „Pokojne odídem, nielen z jednej stoličky, ale zo všetkých troch, ktoré máme na ministerstvách,“ povedal Kollár novinárom po stretnutí s ministrom životného prostredia Jánom Budajom (OĽaNO).

Kollár tiež odmieta tvrdenia, že by chcel položiť vládnu koalíciu. Tvrdí, že môže fungovať ďalej aj bez Sme rodina. „Treba sa naučiť počítať do 78. Ja nie som Richard Sulík, ktorý keď odišiel, nemali dostatok hlasov. Táto vládna koalícia môže bez problémov bežať ďalej,“ dodal s tým, že jeho odchodom by sa splnil sen predsedovi SaS a ministrovi hospodárstva Sulíkovi, ktorý podľa Kollára chce koalíciu bez neho.

Kollár čelí podozreniu z plagiátorstva pre jeho diplomovú prácu. Na odchod z funkcie ho vyzvala strana Za ľudí aj SaS. OĽaNO jeho odchod nežiada. Navrhlo, aby minister školstva Branislav Gröhling (SaS) a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) pripravili zákon, ktorý by umožňoval spätné preverovanie záverečných prác. Kollár vyhlásil, že svoj magisterský titul získal legálne. V politike ho nemieni viac používať.