Matovič o víruse: Rúška sa zatiaľ nerušia, pohrozil futbalovým klubom

Brífing predsedu vlády Igora Matoviča a epidemiológov k aktuálnej situácii. Kritizoval sedenie divákov na futbale v zápase D. Streda - Slovan. Ak by to takto pokračovalo, môže sa stať, že by sa opatrenia na športových podujatiach opätovne sprísnili.