Kollár je rozhodnutý odísť

"Počúvam, že vydieram koalíciu,“ vyhlásil vo štvrtok s tým, že na diplomovku sa pozrel aj s právnikmi a podľa nich získal titul magister legálne. Strany Za ľudí a SaS však trvajú na tom, aby Kollár odišiel z postu šéfa parlamentu. On celú vec vidí inak.

"Povedali mi, že to bolo arogantné,“ reagoval Kollár na výčitky koaličných partnerov, ktorí od neho žiadali pokornejšiu komunikáciu problému. "Tak som sa ospravedlnil za formu komunikácie. Ani to nestačilo, povedali, že by bolo dobré, aby som odstúpil,“ opísal problém v koalícii zo svojho pohľadu.

Zásadné vyhlásenie chystá Kollár na budúci týždeň v pondelok, po zasadnutí poslaneckého klubu Sme rodina. Zopakoval, že jeho odchod z miesta prvého muža Národnej rady môže znamenať aj odchod jeho hnutia z vlády. "Veď 75 hlasov táto koalícia môže mať, nepovalí sa vláda,“ vyrátal Kollár, ktorý má v klube 17 poslancov. Bez neho by vládna koalícia mala v parlamente 78 hlasov (53 OĽaNO, 13 SaS a 12 Za ľudí). "Akurát sa naplní Sulíkov sen, keď hneď po voľbách utekal za Matovičom, aby urobili vládu bez Kollára,“ dodal.

Kollára strany Za ľudí a SaS verejne vyzvali, aby sa pre kauzu plagiátorstva vzdal postu predsedu parlamentu. Za Kollára sa však postavil Igor Matovič (OĽaNO), ktorý spolu so svojím poslaneckým klubom žiada ministrov školstva a spravodlivosti, aby pripravili takú normu, podľa ktorej by sa mohli aj spätne kontrolovať všetky diplomové práce.

Robert Fico, predseda opozičného Smeru, pripomína, že obdobný problém riešili aj s vlastným koaličným partnerom, predsedom SNS Andrejom Dankom, a nechce preto pri Kollárovi zaujať protikladný postoj. „Bolo by veľmi nekorektné, keby sme sa teraz správali inak. Trápi nás ale to salto mortale, ktoré predvádzajú Matovič a spol. Spomeňte si, čo robili pri pánovi Dankovi. Ak sa vôbec máme v Národnej rade o niečom baviť, boli by to šialenstvá, ktoré navrhuje vláda v súvislosti s preverovaním diplomov. To je taký nezmysel ako voda v prútenom koši,“ vyhlásil Fico.

Podľa neho je potrebné skôr poukazovať na to, že Matovič v tomto prípade popiera svoje doterajšie postoje, ale aj na to, že v porovnaní s Kollárovou minulosťou je to minoritné. „To, že sfalšoval svoju diplomovú prácu, je to posledné, čo nás pri ňom trápi. On má úplne iné resty na rováši, ako je nejaká diplomovka. Toto považujem za súčasť jeho charakteru a života,“ zdôraznil Fico.

Kollárovi pripomenul jeho mafiánsku minulosť, vzťah s Alenou Zsuzsovou, obžalovanou z objednávky vrážd, sexuálne ladenú komunikáciu s neplnoletou chovankyňou resocializačného centra Čistý deň či podozrenie z pašovania drog na Slovensko. „V porovnaní s tým je toto len malý prehrešok, ako keby ukradol tri čerešničky na strome. Je to vážny problém, ale tento si musí vyriešiť vládna koalícia sama. My asi chceme hovoriť o tom, ako sa k tomuto problému postavila vládna koalícia a aké návrhy priniesla, len aby sa za každú cenu zachránila,“ dodal a nevylúčil, že za prípadný návrh na Kollárovo odvolanie by Smer hlasoval.

V piatok o šiestej večer sa koná na bratislavskom Námestí SNP protest Za odpochodovanie plagiátorov z politiky.