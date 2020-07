Matovič s Kollárom pobabrali povesť koalície

Napätie v koalícií sa stupňuje. Šéf parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár nevylučuje odchod do opozície. Pre kauzu plagiátorstva nechce odísť len on, ale ťahá so sebou celé hnutie. Aký osud čaká koalíciu? „Sme rodina od moci neodíde,“ hovorí v podcaste Počúvajte pravdu komentátor Marián Repa. Upozorňuje, že celú situáciu majú v rukách strany SaS a Za ľudí. Smer zvoláva mimoriadny snem a robí v strane čistky. Podľa Repu sa Robert Fico snaží o čo najmenšie politické straty.