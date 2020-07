ONLINE: Deň nezávislosti v USA je pod tlakom vírusu

7:35 Brazília za posledný deň zaznamenala 42 223 prípadov nákazy a 1290 úmrtí spájaných s chorobou COVID-19. Oficiálne štatistika nakazených sa dostala na takmer 1,54 milióna, zatiaľ čo bilancia obetí stúpla na 63 174. V Brazílii už niekoľko týždňov oficiálna bilancia úmrtí rastie tempom približne 1000 prípadov denne. Novo oznámený prírastok je druhým najvyšším denným súčtom od konca prvého júnového týždňa. Napriek negatívnemu vývoju mohli vo štvrtok obnoviť prevádzku bary v mnohomiliónovom meste Rio de Janeiro. Miestne bezpečnostné zložky informovali, že už v prvý deň voľnejšieho režimu nariadili niektorým prevádzkovateľom ich podniky zatvoriť, a to kvôli davom, ktoré sa tvorili v uliciach. „Väčšina ľudí v uliciach nedodržiavala pravidlá sociálneho dištancovanie a povinné nosenie rúšok,“ povedal televízii CNN spolumajiteľ baru vo štvrti Leblon Flavio Sarahyba.

6:25 Koronavírus sa celosvetovo potvrdil už u viac ako 11 miliónov ľudí. Pozitívnych nálezov na koronavírus je tak za tento rok zhruba dvakrát toľko, než koľko ľudí sa ročne nakazí ťažkou formou chrípky. Podľa Univerzity Johnsa Hopkinsa (jk) v súvislosti s koronavírusom zatiaľ zomrelo viac ako 524-tisíc osôb. Približne polovica zo všetkých infikovaných sa však už z nákazy zotavila. Odborníci varujú, že mimoriadny ekonomický a spoločenský režim zrejme bude musieť na niektorých miestach zostať v platnosti rok aj dlhšie, kým sa neobjaví účinná vakcína proti COVIDU-19.

6:15 Úrady v Spojených štátoch počas piatku nahlásili viac ako 53 000 nových prípadov nákazy koronavírusom, uvádza agentúra Reuters. Tá o deň skôr napočítala rekordných 55 405 oznámených infekcií, piatkový súčet by ale ešte mohol narásť, pretože údaj 53 483 prípadov bol platný vo chvíli, keď na západnom pobreží USA do polnoci zostávalo ešte viac ako šesť hodín. Univerzita Johnsa Hopkinsa (jk) takmer v rovnakú chvíľu uviedla, že za posledných 24 hodín zaznamenala 57 683 novo potvrdených nákaz. Sedem amerických štátov podľa Reuters v piatok ohlásilo rekordne vysoké denné bilancie, a to Alabama, Aljaška, Idaho, Južná Karolína, Mississippi, Severná Karolína a Tennessee. Kalifornské Los Angeles dočasne uzavrie všetky pláže a tiež plážové promenády vrátane priľahlých cyklotrás, za porušenie vstupu bude hroziť pokuta až 1000 dolárov. Mesto tak chce zabrániť tomu, že ľudia budú víkend s oslavou Dňa nezávislosti tráviť na preplnených plážach. Podobný postup volia aj niektoré ďalšie americké štáty. Miami, najväčšie mesto na Floride, vyhlásilo nočný zákaz vychádzania.

Počet ľudí pozitívne testovaných na vírus SARS-CoV-2 od začiatku jeho šírenie sa v piatok v USA blížil 2,8 miliónom. Posledný týždeň v krajine registrovaní nakazení pribúdajú výrazne rýchlejšie ako pri jarnom vrchole epidémie a viac než dvojnásobným tempom oproti prelomu mája a júna. Nákaza je podľa médií na vzostupe vo viac ako 35 štátoch.

Denné počty hlásených obetí COVIDU –19 sa však v USA držia výrazne pod úrovňou z apríla a začiatku mája. Jk za 24 hodín do piatkového večera evidovala 728 nových úmrtí spájaných s chorobou z koronavírusu, čo súhrnnú bilanciu americkej epidémie posunulo na 129 405 mŕtvych.

„Zdá sa, že vírus zabíja menšiu časť ľudí, ktorí sa ním nakazia. V apríli a máji spôsoboval COVID-19 až 3000 úmrtí denne a pripravoval o život približne sedem až osem percent Američanov, u ktorých bola nákaza odhalená,“ uvádza denník The New York Times (NYT).

Odborníci údajne klesajúci trend úmrtnosti vysvetľujú tromi kľúčovými faktormi. Jednak zvýšeným počtom vykonávaných testov na SARS-CoV-2, vďaka čomu sa odhaľuje oveľa viac prípadov nákazy s miernymi alebo žiadnymi príznakmi. NYT napísal, že v USA sa aktuálne denne vykonáva viac ako 600 000 testov, teda niekoľkonásobne viac ako na začiatku jari.

Ďalším faktorom je rastúca efektivita liečby COVIDU-19 a tým tretím potom zmena v „populácii pacientov“. Medzi novými prípadmi nákazy koronavírusom je teraz podľa všetkého menší podiel seniorov, pri ktorých je vyššia šanca ťažkého priebehu ochorenia. Napríklad na Floride stredná hodnota veku pozitívne testovaných obyvateľov klesla zo 65 na 35 rokov, píše NYT.