Na Slovensku pribudlo ďalších 29 prípadov koronavírusu

Doposiaľ sa vykonalo celkovo 217 538 testov, počas uplynulého dňa sa ich spravilo 2 216. Celkovo sa z ochorenia COVID-19 vyliečilo 1466 ľudí, za piatok nepribudli noví vyliečení pacienti.

Hospitalizovaných je stále deväť osôb, z toho v piatich prípadoch ide o ľudí s potvrdeným ochorením COVID-19. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti sú dvaja a na pľúcnej ventilácii jeden pacient.

Pozitívne testovaní pacienti boli vyšetrení v okresoch Tvrdošín (11), Námestovo (6), Revúca (3), Levoča (2) a po jednom prípade v okresoch Bratislava, Prešov, Myjava, Čadca, Nové Mesto nad Váhom, Rimavská Sobota a Trebišov. Medzi pozitívnymi je 26 mužov a tri ženy, sú vo veku od 7 do 75 rokov.

Na Slovensku dlhodobo nepribudlo úmrtie pacienta s pozitívnym testom na koronavírus. Celkový počet úmrtí je 28. 7-dňový kĺzavý medián zostáva na hodnote 13.

Analytik: Koronavírus nepreveril slovenské zdravotníctvo

Pandémia koronavírusu nepreverila, či prijaté opatrenia boli dostatočné a správne nastavené. Ani to, či by si kapacita a procesy slovenského zdravotníctva poradili s jeho výraznejším šírením. Pre TASR to v hodnotení prvých 100 dní ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO) povedal analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušan Zachar. Rezort zdravotníctva však podľa jeho slov urobil, čo sa dalo.

Zdôraznil, že za mesiac nie je možné dohnať 15 rokov reformnej nečinnosti v slovenskom zdravotníctve. „Pri preberaní vlády nebolo Slovensko pripravené zvládnuť krízovú situáciu v zdravotníctve. Ani z materiálneho, ani z procesného hľadiska. Preto bolo nevyhnutné použiť všetky sily v rezorte na to, aby sme sa na šírenie nového koronavírusu pripravili v krátkosti času čo možno najlepšie,“ uviedol s tým, že opatrenia prijaté v nemocniciach považuje za logické a správne. Rýchlosťou prijatia širokospektrálnych protiepidemických opatrení aj mimo rezortu zdravotníctva podľa neho Slovensko získalo čas na prípravu.

Analytik ocenil snahu Krajčího, ktorý sa prihovoril za diferencované odmeňovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v závislosti od toho, či v čase krízy boli pacientom plnohodnotne k dispozícii. Pozitívnym efektom bolo podľa Zachara poznanie, že mnohé problémy sa dajú riešiť telemedicínou.

Proces personálnych zmien v rezorte hodnotí ako rozpačitý. „Komunikácia dôvodov na zmeny, ako aj transparentnosť výberových konaní zatiaľ zlyháva. Minister veľmi všeobecne pomenovával dôvody odvolaní, preto si nevieme urobiť dostatočne informovaný názor na to, či dôvody boli skutočne relevantné,“ doplnil. Tvrdí preto, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR by malo aktívne komunikovať to, na základe akých kritérií chce posudzovať úspešnosť jednotlivých nominantov.