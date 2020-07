Marušiak: Za Kollárovým vydieraním stojí jeho ješitnosť

Čo s plagiátorom Borisom Kollárom? Odpoveď by sme sa mali dozvedieť dnes priamo od neho. Podľa politológa Juraja Marušiaka je málo pravdepodobné, že by Kollár odstúpil z kresla predsedu parlamentu z vlastnej vôle. Jeho osud tak bude záležať na postoji koaličných partnerov SaS a Za ľudí k možnému hlasovaniu o jeho odvolaní.

Ako sa Kollár vyrovná s vnútrokoaličným tlakom na svoje odstúpenie? Môže sa k tomu nakoniec uchýliť z vlastnej vôle?

Ťažko povedať. Boris Kollár je tvrdý hráč a určite bude robiť všetko preto, aby odísť nemusel. Svedčí o tom aj jeho vlastný výrok spred volieb, že bude drahou nevestou. Myslím si teda, že hoci koalícia môže mať 78 hlasov aj bez neho, nebude to až také jednoduché, keďže minimálne strana Za ľudí je krehká a vnútorná stabilita klubu OĽaNO tiež nie je úplne ideálna. Z tohto hľadiska, samozrejme, rozumiem Igorovi Matovičovi, že sa snaží Kollára v koalícii udržať. Predsa len Kollárov subjekt je homogénnejší.

Kollár tvrdí, že ak bude donútený odstúpiť zo svojej funkcie, strana odíde aj z koalície. Ako rozumiete tomuto jeho vyhláseniu? Nemôže ísť len o blaf?

Neviem. Môže tu hrať svoju rolu aj jeho osobná ješitnosť. To je teda jedna strana mince. Svoju rolu tu tiež môže hrať možno aj očakávanie predčasných volieb, kde Kollár môže vystupovať ako nejaká sociálne cítiaca a konzervatívna alternatíva. Je evidentné, že Boris Kollár sa snaží získať nejakú odúmrť SNS, jej ideologické dedičstvo a na tomto potom budovať svoju politickú stranu. Takže môže sa celkom pokojne stať aj niečo takéto.

Myslíte si teda, že by predčasné voľby mohli hrať Kollárovi do karát?

To neviem povedať. Zatiaľ tento spor ešte nemusí nutne znamenať predčasné voľby. V podstate aj pre Kollára je konkurenciou strana Petra Pellegriniho, kde sa ukazuje, že časť Kollárových voličov môže ísť do tejto strany. V takom prípade možno naozaj kalkuluje s tým, že by viac získal, keby sa ešte predtým, ako sa Pellegriniho strane podarí vstúpiť do politického zápasu, uskutočnili voľby.

Myslíte si, že by niektorí koaliční poslanci mohli hlasovať v tajnom hlasovaní za odvolanie Kollára z pozície predsedu NR SR?

To neviem povedať. Bude to pre nich určite veľká výzva. Oni na jednej strane požadujú jeho odstúpenie, na druhej však SaS hovorila, že nebude hlasovať za opozičný návrh. V tomto prípade budú vystavení veľkej dileme a schizofrénii. Ak by sa ukázalo, že je v parlamente väčšina, ktorá je schopná odvolať lídra druhej najsilnejšej koaličnej strany z takej kľúčovej pozície, akou je predseda parlamentu, tak je potom jasné, že Kollár nemá v koalícii čo robiť, čiže znamená to koniec koalície. Na druhej strane strany, ktoré jeho demisiu vyžadujú, ale nepodporia jeho odvolanie, budú môcť byť kritizované, že trpia politickou schizofréniou.

Ako by sa mali porátať s touto dilemou?

To neviem. Mohli by teoreticky podať vlastný návrh, môžu napríklad ignorovať hlasovanie alebo odísť z miestnosti a podobne.