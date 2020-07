Baránek o lustrovaní prednostov: Je tu priestor na vybavovanie si účtov

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) vybral so svojimi poslancami do funkcie prednostov okresných úradov 70 kandidátov, ktorých chce teraz, s pomocou verejnosti a internetu, kde majú ľudia nahlasovať ich prešľapy, lustrovať. Politický analytik Ján Baránek upozorňuje, že výsledkom môže byť zlomyseľnosť a vybavovanie si osobných účtov.

Pri hľadaní kandidátov na prednostov oslovilo OĽaNO občianskych aktivistov a iné osobnosti v regiónoch. Považujete to za správny krok?

Evidentne na tie posty nemali pripravených ľudí, keďže idú touto cestou. Samotný ten fakt by som nekritizoval, lebo treba uznať, že regionálne pomery najlepšie poznajú tamojšie elity. V zásade voči tomu nemám výhrady. Je to lepšie ako tam tupo niekoho dosadiť za odmenu. Nejako to skrátka urobiť museli.

Na webovej stránke prednostovia.sk sú zverejnené mená všetkých kandidátov. Matovič ľudí vyzval, aby tam nahlasovali ich prešľapy. Je takýto postup v poriadku?

Ja by som touto cestou určite nešiel. Je tam obrovský priestor aj na vybavovanie si osobných účtov neúspešných kandidátov.

Dá sa to nazvať aj udavačstvom?

Tak by som to nepovedal. Je to skôr priestor vytvorený na riešenie si už spomínaných osobných účtov.

Môže to spustiť masívne ohováranie?

Stopercentne áno, lebo ľudia sú takí. Potom sa to bude musieť preverovať a spôsobí to dosť problémov. Nie je tam žiadne protiopatrenie.

Aké napríklad?

Keď dá niekto trestné oznámenie a urobí to neprávom, z pomstychtivosti, môže byť tiež trestne stíhaný. Tu tá kompenzácia, akási brzda, chýba. Je tam kolónka odoslať podnet, kde ľudia môžu napísať čokoľvek. Kto ale bude overovať, či sú meno a všetky údaje odosielateľa naozaj pravé?

Do výberového procesu pozval premiér všetkých ľudí. Doslova povedal, že začíname verejnú lustráciu. Ako to vnímate?

Nemôže to byť verejná lustrácia, lebo je to na internete, ktorý stále veľká časť populácie nepoužíva. No a to je práve tá časť, ktorá chodieva najviac voliť. Sú to starší ľudia v obciach, ktorí sa k tomu nemajú ako dostať – buď s internetom nevedia robiť, alebo ho vôbec nemajú.

Čo môžu slová o nahlasovaní prešľapov vyvolať v ľuďoch?

Niektorí to môžu pochopiť správne a o kandidátoch dať relevantné informácie. Celé je to ale veľmi kontroverzné, lebo naozaj to môže vyvolať snahu vyriešiť si nejakú krivdu či problémy z minulosti.

„Bonzovať“ majú čas do 10. júla. Aký bude podľa vás záujem?

Myslím, že to bude dosť regionálne. Veľa závisí od konkrétneho kandidáta, do akej miery je kontroverznou osobou. Ak niekde navrhli človeka, ktorý má bohatú minulosť, podnetov môže prísť veľa. Ďalšie môžu byť len výsledkom obyčajnej zlomyseľnosti.

Samotní kandidáti s tým zrejme musia byť stotožnení. Myslíte si, že im takýto spôsob preverovania neprekáža?

Iné im nezostáva. Môže sa im to nepáčiť, no asi si povedali, že im to za to stojí. Určite tým však nie sú nadšení.