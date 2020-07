Matovičova lekcia rozdelila koalíciu

VIDEO: Sulík a Krajniak k hádke v parlamente a situácii v koalícii.

Navzájom si vymieňali označenia ako farizej, daňový podvodník, hovorilo sa tiež o zbytočnom divadielku a napokon aj o rozdelenej koalícii. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) sa v posledných dňoch do týchto sporov už veľmi nezapájal. Teraz však tvrdí, že to bol len „šrám“ a vzťahy v koalícii sú lepšie, ako sa zdajú. Strany SaS a Za ľudí nezabudol pokarhať. Správali sa podľa neho falošne a dúfa, že sa už poučili.

Škandál s odpísanou Kollárovou diplomovou prácou po výzvach koaličných partnerov zo SaS a Za ľudí, aby sa vzdal funkcie, trval vyše dvoch týždňov. Kollár podal návrh na vlastné odvolanie, ale vopred varoval, že ak ho odvolajú, hnutie Sme rodina koalíciu opustí. Poslanci dvoch menších strán sa na hlasovaní nezúčastnili. Odôvodnili to záujmom o stabilitu vládnej koalície, napriek tomu, že tá by aj bez Kollárovej strany parlamentnou väčšinou disponovala a vo vládnutí mohla pokračovať.

Aj keď výsledok tajného hlasovania sa skončil jednoznačne v prospech Kollára, ktorého preč zo šéfovského miesta posielali len piati poslanci, v rozprave k tomuto bodu sa koaliční partneri ostro pochytili. Podpredseda parlamentu zo strany Za ľudí Juraj Šeliga povedal, že Kollár svojich partnerov vydiera, ten ho nazval farizejom a predsedu Za ľudí exprezidenta Andreja Kisku daňovým podvodníkom. Europoslankyňa Lucia Ďuriš-Nicholsonová z SaS zasa pripojila názor, že spolu so stranou Za ľudí sú tí charakterní, na rozdiel od strán OĽaNO a Sme rodina.

Všetci sa však napokon zhodli, že koalícia môže pokračovať ďalej a ťažkú hlavu zo svojho odvolávania nemá ani samotný Kollár. „My nerobíme problémy. Budeme ďalej držať túto koalíciu a ďalej si v nej robiť svoju robotu. Môj osobný názor na Šeligu nebudem prenášať do práce poslancov či ministerstiev. Budeme tiež ďalej podporovať aj ich návrhy zákonov a ďalej sa správať korektne ako aj doteraz,“ avizoval.

Premiérova lekcia?

Najsilnejší klub obyčajných najprv Kollára jednoznačne podporil, keď spor medzi troma koaličnými stranami pokračoval, už sa len prizeral. Okrem štipľavých narážok si odstup držal aj prvý z obyčajných – premiér Matovič. Ten síce pripustil, že aj naňho bolo v utorok emócií v parlamente príliš, ubezpečil však, že vzťahy v koalícii sú lepšie, než sa zdajú.

„To, čo ste videli, sme ešte nezažili ani na koaličnej rade. Bolo to aj na môj vkus veľa emócií, hoci tie do politiky patria. Mojou úlohou je byť v koalícii zmierovateľom a pokúsim sa preto, aby tento šrám sa nejako zahojil a koalícia bola pevná a súdržná. Zodpovednosť tým dvom pánom káže, aby ich spoločný cieľ a záväzok voči ľuďom pomkol k tomu, aby už ťahali spolu,“ reagoval Matovič.

Ani jeho vlastné slová však nepôsobia vždy iba zmierlivo. Napríklad, keď v nedeľu v televíznej relácii povedal, že SaS a Za ľudí aj tak nakoniec stiahnu chvost. Naďalej však na tom trvá a dokonca povedal, že by tento problém ani nevznikol, kedy sa poslanci SaS a Za ľudí nesprávali falošne.

„Je to o tom, aby som niektorým koaličným partnerom ukázal, že sa majú správať tak, aby áno bolo áno a nie bolo nie. Naozaj nemám rád, v živote a ani v politike, keď je niekto falošný. Naozaj nepovažujem za fér, ak SaS a Za ľudí dva týždne hovoria, že Boris Kollár nie je hoden byť predsedom Národnej rady a na konci, keď im on túto možnosť dá, oni utečú z rokovacej sály a nehlasujú. Na čo to potom bolo dobré? Len sme zabili dva týždne. Keby od začiatku povedali, že keď príde isté k istému, z hlasovania zdrhnú, ale nebudú sa tváriť ako spravodliví a najzásadovejší politici v politike,“ zdôraznil Matovič.

„Verím, že sa poučili,“ vyhlásil premiér. „Určite som sa aj ja poučil, aby som niečo také zahasil omnoho skôr a nenechal, aby to nabobtnalo,“ pripustil. Krízu vo vládnej koalícii však odmieta. „Vzťahy vo vnútri koalície sú dnes podľa mňa lepšie, než sa zdajú,“ tvrdí. „Je to možno také talianske manželstvo alebo rodina. Niekedy sa možno trošku povadíme, tie špagety rozvaríme, ale nakoniec nám všetkým bude chutiť,“ dodal predseda vlády.

Krajniak: Kollár reagoval adekvátne

Aj viacerí ministri ubezpečovali, že vzťahy v koalícii sú dobré a parlamentný incident sa na rokovaní vlády vôbec neprejavil. Napriek tomu však na tento rozbroj všetci tak rýchlo nezabudnú.

„Pre mňa bola celá tá kauza okolo diplomovky vybavená včerajším (utorok, pozn. red.) hlasovaním a nemám dôvod sa k tomu spätne vracať – ani k diplomovke, ani k hlasovaniu, ani slovám, ktoré boli povedané. Môžem vás ale uistiť, že vzťahy v koalícii sú dostatočne robustné na to, aby takéto niečo prežili a aby sme ako koalícia vedeli dobre fungovať,“ vyhlásil predseda liberálov a minister hospodárstva Richard Sulík s tým, že je presvedčený o stabilite koalície počas celých štyroch rokov.

Ani minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) necíti, že by bola koalícia „rozčesnutá“. „V praktickej činnosti vlády alebo legislatíve to nijako nepociťujem,“ uistil Krajniak, ktorý prišiel svojho straníckeho šéfa v utorok do parlamentu aj podporiť.

Svojho predsedu sa však vo vzťahu ku Šeligovi rázne zastal. „Všimol som si, že iný člen koalície zaútočil na Borisa a on na to iba reagoval. Myslím si, že to bola adekvátna reakcia,“ uviedol.

V strane exprezidenta cítia krivdu

Nie všetci koaliční partneri sa však s utorňajšími udalosťami na pôde parlamentu zmierili tak rýchlo. Najväčšiu krivdu cítia v strane Za ľudí, keďže Kollár urazil nielen Šeligu, ale aj už dosluhujúceho predsedu Za ľudí a exprezidenta Andreja Kisku, ktorý už oznámil, že nebude kandidovať na post šéfa strany.

Podľa Veroniky Remišovej je problém s diplomovkou problémom Borisa Kollára, nie koalície. Tvrdí, že strana Za ľudí je jednotná v tom, že pre kauzu jedného z partnerov nebude odchádzať z koalície. Nepáči sa jej však, ako sa k tomuto problému postavil premiér. Jeho úlohou je podľa Remišovej koalíciu zjednocovať a viesť koaličných partnerov ako jeden tím. „Ak človek z toho tímu strieľa góly do vlastnej bránky, je to jeho problém, ale my to robiť nebudeme,“ podotkla.

Podobné výhrady má aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). „Vyjadrenia predsedu parlamentu osobitne na pôde parlamentu považujem za nedôstojné, vo vzťahu k nášmu predsedovi strany, ktoré spochybňujú jeho povesť, aj za nepochopiteľné, keďže sú to koaliční partneri,“ tvrdí Kolíková. Rovnako hodnotí aj Matovičove slová o „stiahnutí chvosta“ a „divadelnej hre“. Aj ona chce však naďalej pokračovať v práci a ako pripomenula, na reformu justície potrebuje koalícia ústavnú väčšinu.

Na situáciu sa rozhodla reagovať aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá odvolávanie označila za zaujímavú skúsenosť. „Je potrebné, aby sme tie najvyššie štandardy a nároky uplatňovali predovšetkým na seba, ak sme ich žiadali od našich predchodcov alebo od ľudí, ktorí boli v politike na inom názorovom alebo hodnotovom spektre,“ povedala počas návštevy Trnavy. „Dôležité je pozerať sa dopredu a tiež to, akým spôsobom sa budeme pri iných hodnotových križovatkách rozhodovať,“ dodala.

