Politológ: Matovičova politika okydávania zaberá

„Novinka je v tom, že predtým sa koalície aj pri sporoch snažili spolu vychádzať a napĺňať svoj program, kým pri tejto koalícii od začiatku vidíme, že v konflikte môže byť každý s každým. Je to populistická stratégia, ktorá pravdepodobne zaberá. Je to politika okydávania, po ktorom volič stráca prehľad o tom, na čej strane bola pravda, pretože každý je zablatený,“ zhodnotil Cirner.

Tento konflikt podľa neho poznačí aj budúce vzťahy v koalícii. Tie však budú tiež závislé od vývoja v opozičnom tábore.

„Tí menší partneri sa už poučili, pretože vytvorili akúsi opozíciu v rámci koalície. Ak by s ich 25 mandátmi hrozili premiérovi, vláda by nemusela existovať. Na druhej strane sa ale zdá, že aj niektorí politici z opozície by dokázali vláde vyjadriť tichú podporu pre niektoré návrhy. Preto ten vydieračský potenciál dvoch menších koaličných strán vlastne nie je až taký silný. Voči Kollárovi sa ani nikto z opozície veľmi silno nevyhraňoval. Bude to naozaj zaujímavé a môžeme očakávať, že tento nový štýl politiky bez širších straníckych štruktúr bude čoraz viac pripomínať vývoj ako v iných krajinách, kde vládnu populistické antistranícke zoskupenia, napríklad v Taliansku,“ do­dal.

VIDEO: Šeliga a Kollár sa pustili do seba – o morálke a farizejoch.