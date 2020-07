VIDEO: Pozor, v aute môže byť zabudnuté dieťa, ale aj psík.

Do väzenia môže ísť rodič v prípade, že v aute nechá malé dieťa. Môže totiž ísť o trestný čin opustenia dieťaťa, ktoré si nevie pomôcť samo, kde hrozí jeden až päť rokov väzenia, pri deťoch mladších ako šesť rokov až desaťročné väzenie.

Zástupca riaditeľa úradu kriminálnej polície Marek Kordík odporúča rozbiť sklo na aute až v prípade krajnej núdze. „Ak je to možné a aj situácia to dovoľuje, treba zabezpečiť prítomnosť majiteľa vozidla, napríklad v nákupnom centre vyhlásiť cez informačný stánok alebo cez SBS službu. Ak si okoloidúci nevie sám poradiť, odporúčame zavolať políciu, hasičov, prípadne linku 112, kde je okamžite ponúknutá rada a pomoc, ako postupovať,“ vysvetlil Kordík. Ak však dieťa stráca pozornosť, ťažko sa mu dýcha či zaspáva, okoloidúci by nemal váhať zakročiť. „Rozbite okno mimo miesta, kde sa dieťa nachádza, aby ste ho zbytočne nezranili, a vytiahnite ho z vozidla,“ radí hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová.

Polícia aj tentoraz chce predísť tragickej udalosti, aká sa odohrala v lete 2015. Dvojročnú Kristínku mal otec Jozef K. odviezť cestou do práce do materskej školy. Na dieťa však zabudol a počas horúceho dňa zostala v zaparkovanom aute v Nitre niekoľko hodín. Dievčatko zomrelo na následky prehriatia. Muž čelil obžalobe z prečinu usmrtenia. Súd ho uznal za vinného a vymeral mu dvojročnú podmienku. Koncom roka 2016 našli otca mŕtveho. O rok neskôr museli policajti cez rozbité okno vyťahovať dvojročné a šesťmesačné dievčatká pod Brekovským hradom. Rodičia ich nechali spať v autosedačke a odišli na prechádzku. Políciu zalarmoval okoloidúci. V tom roku prišlo o život v aute dvojročné dievčatko v Trstenej, zatiaľ čo jeho mama bola v nemocnici.

Tieň a okno nepomôžu

Polícia s prichádzajúcim letom eviduje aj zabudnutých domácich miláčikov v aute. Minulý týždeň vyslobodzovali policajtky psa z auta v Nitre. Našťastie sa im podarilo nájsť majiteľa včas a zvieraťu sa nič nestalo. Rovnako za ponechanie zvieraťa v aute môže majiteľ dostať pokutu do tisíc eur. Za určitých okolností môže mať skutok aj trestnoprávnu dohru, za trestný čin týrania zvierat hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.

"Je chybou domnievať sa, že pes sa dokáže prehriať v aute iba pri extrémne vysokej teplote vonkajšieho prostredia. Teplota vo vozidle zaparkovanom na priamom slnku sa dokáže veľmi rýchlo zdvihnúť až o dvadsať stupňov. Taktiež je chybou myslieť si, že ponechaním psa v aute zaparkovanom v tieni s pootvoreným okienkom pri teplote vonkajšieho prostredia okolo 30 stupňov predídeme prehriatiu zvieraťa,“ upozornil hlavný veterinárny lekár ministerstva vnútra Martin Paľa.

Kontroly po celej krajine

Policajní preventisti počas celého leta rozdajú viac ako 22-tisíc aromatických visačiek do auta naprieč celým Slovenskom.

Sústreďovať sa budú predovšetkým na frekventované miesta, ako sú parkoviská pri nákupných centrách, kde je možné stretnúť práve tie skupiny osôb, ktoré vozia deti alebo zvieratá. „Samozrejme, vodiči sa nevyhnú osvete s upozornením, aby si aromatické visačky do auta zavesili na dobre viditeľné miesto, ktoré im bude pripomínať, aby svoje ratolesti a zvieratá nezabudli v aute,“ uzavrela Bárdyová.