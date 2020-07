Kollár ako povestný škorpión. Kedy Matoviča smrteľne uštipne?

Kauza Kollárovej diplomovky definitívne pomenovala dva tábory v koalícií. Jeden tvorí Sme rodina a OĽaNO, druhý SaS a Za ľudí. Prečo má Igor Matovič blízko k Borisovi Kollárovi? „Sú to dve populistické strany, ktoré si padli do oka,“ hovorí v podcaste Počúvajte pravdu Marián Repa. Komentuje aj rozhodnutie Za ľudí a SaS nezúčastniť sa hlasovania o osude Borisa Kollára ako predsedu parlamentu. „Sami sa vmanévrovali do pasce,“ znie komentár Repu v podcaste.