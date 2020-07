Homofóbom roka sa stala Záborská

Za tento výrok jej hlasujúci, ktorých bolo tento rok vyše 69–tisíc, dali takmer 32–tisíc hlasov. To je o dvanásťtisíc viac, ako získal druhý Milan Mazurek, poslanec extrémistickej ĽS NS. Ten vyhlásil, že podľa neho neexistujú žiadne transrodové osoby.

A o takmer sedemnásťtisíc viac hlasov ako výrok novinára Eugena Kordu, ktorý nevie pochopiť, „prečo majú ľudia potrebu verejne demonštrovať svoju sexuálnu orientáciu“, pričom on sám je známy sexuálnym obťažovaním žien.

Anketu organizujú pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii mimovládne organizácie Inštitút ľudských práv a Dúhové Slovensko.

„Volení zástupcovia a zástupkyne by si mali uvedomiť, že demokracia nie je nadvláda väčšiny a menšinové práva musia byť garantované,“ hovorí riaditeľ inštitútu Peter Weisenbacher. Upozorňuje, že v parlamente nemajú zastúpenie stredoví voliči a maďarská menšina.

„Demokratická legitimita je to, čo by mali poslanci a poslankyne mať na zreteli, keď chcú zasahovať do života LGBT menšiny alebo obmedzovať reprodukčné práva žien,“ dodal riaditeľ. Trofejou pre víťaza je štylizovaný piktogram – zdeformovaná tvár, ktorá v sebe ukrýva aj nápis „4 %“, čo je tradične chápaný podiel neheterosexuálnych osôb v populácii. (cr)