Návrat vírusu a rúšok? Prípadov korony bude viac

Utorňajších 31 prípadov prekvapilo, veď to bol najvyšší denný nárast nových pacientov od 23. apríla, keď bol koronavírus potvrdený u 81 ľudí. Keď v stredu počet prekročil päťdesiatku, ozval sa premiér. "Päťdesiattri nových prípadov. Príliš veľa na to, aby sme sa naďalej mohli spoliehať len na zodpovednosť ľudí. Bohužiaľ,“ napísal na sociálnej sieti.

Pod tento nárast sa podľa epidemiológov podpisujú otvorené hranice. Tie môžu ľudia voľne prekračovať bez nutnosti karantény či testu postupne od 3. júna. "Ďalšia vlna uvoľňovania opatrení Slovensko nečaká. Zasadne konzílium epidemiológov a navrhne Úradu verejného zdravotníctva, či prijať alebo neprijať opatrenia. Nebudú však o uvoľňovaní, ale o sprísnení režimu, prípadne o jeho ponechaní,“ vyhlásil Matovič.

Uvažuje sa, že by mohli byť zavedené aj kontroly na hraniciach. Policajti v piatok popoludní začali 24-hodinovú akciu, počas ktorej upozorňovali na povinnosť karantény a testovania. Zároveň monitorujú, koľko ľudí hranicami prechádza.

Premiér si myslí, že boj s koronavírusom už nemôže nechať na zodpovednosti ľudí, pretože krajina je podľa neho na začiatku druhej vlny epidémie. Epidemiológovia zatiaľ o druhej vlne nehovoria.

„Je veľmi ťažké povedať, či sa blíži druhá vlna. Tá by to mohla byť, keby išlo o potvrdené prípady rovnomernejšie rozložené po celom Slovensku. Zatiaľ je to vo viacerých oblastiach a nákaza je od ľudí, ktorí to doniesli zo zahraničia,“ vysvetlil pre Pravdu prezident Slovenskej spoločnosti infektológov Pavol Jarčuška.

Konzílium odborníkov má zasadať v pondelok. Jarčuška hovorí, že sprísnenie je možné. Základom protiepidemických opatrení je podľa neho nosenie rúšok, dezinfekcia a dôsledné monitorovanie hraníc. „To je rozhodujúce, aby sme mali údaje o každom, kto príde z rizikových krajín, aby sme ho vedeli dohľadať, a mať ho pod kontrolou,“ spresnil infektológ.

Množstvo prípadov podľa neho rastie aj vplyvom počasia. Vírus by utlmilo minimálne 27 stupňov, ale teplo by muselo byť viac týždňov. „Druhá vec je, že vírus má isté mutácie, správa sa inak ako v marci. Zmenil sa vplyvom teploty v Európe, ale zatiaľ je to všetko predmetom výskumu. Pravdou je, že máme relatívne veľa nakazených, ale málo hospitalizovaných,“ poukázal Jarčuška. Príčinou nárastu však môže byť aj mutácia vírusu. Pod nižší počet pacientov v nemocniciach sa zasa podpisuje miernejší priebeh ochorenia. „Ale zatiaľ sú to všetko len predbežné údaje,“ upozornil Jarčuška.

VIDEO: Premiér Igor Matovič o sprísnení opatrení proti koronavírusu.

Prípady pribudnú

Noví pacienti boli v kontakte s ľuďmi, u ktorých bol potvrdený koronavírus alebo prišli s chorobou zo zahraničia. Rastúci počet v ostatných dňoch je podľa hovorkyne Úradu verejného zdravotníctva Daše Račkovej dôsledkom najmä aktívneho dohľadávania kontaktov s pozitívnymi osobami zo strany regionálnych úradov verejného zdravotníctva a cieleného testovania. „Aktívne vyhľadávanie kontaktov pri epidemickom vyšetrovaní, ktoré boli v kontakte s pozitívne potvrdenými osobami, naďalej intenzívne prebieha,“ potvrdila Račková.

Upozorňuje, že počet nakazených bude zrejme narastať. „Regionálne úrady zabezpečujú všetky potrebné protiepidemické opatrenia na lokálnej úrovni a situáciu majú pod kontrolou. Skúsení epidemiológovia dokážu potvrdené prípady, respektíve ohniská nákazy veľmi rýchlo identifikovať a podchytiť,“ uistila Račková.

Úzke kontakty s nakazeným končia v karanténe. „Ak niekto v ostatných 14 dňoch navštívil krajinu, ktorá sa nenachádza na zozname menej rizikových krajín, je povinný prihlásiť sa na regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Ten ho oboznámi s pravidlami domácej izolácie a zabezpečí testovanie na ochorenie COVID-19, ktoré je potrebné podstúpiť najskôr na piaty deň po príchode na Slovensko,“ pripomenula Račková.

Dodala, že v súčasnosti sa protiepidemické opatrenia pri potvrdených prípadoch prijímajú na lokálnej úrovni. Najrýchlejšie v posledných dňoch rástol počet nakazených v okrese Čadca. Podľa šéfa rezortu zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO) to môže mať určitý súvis s blízkosťou baníckych regiónov, ktoré u našich susedov čelia problému so šírením koronavírusu. Prvým ohniskom sa stala baňa Darkov v okrese Karviná v Česku a druhým Sliezske vojvodstvo v Poľsku.

VIDEO: Opäť kontroly na hraniciach pre koronavírus.

Odporúčania pre seniorov

Na možné zhoršenie situácie sa pripravujú aj domovy sociálnych služieb. Rezort práce vydal usmernenie so sériou odporúčaní, ktorými by sa mali riaditelia domovov riadiť. Podľa ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) by mali mať 14-dňovú rezervu ochranných pomôcok. „Každé zariadenie má rezervu na niekoľko dní,“ spresnil minister. Dočasne by sa podľa ministra mali zrušiť spoločenské podujatia a skupinové terapie pre klientov zariadení. Ambulantným zariadeniam sociálnych služieb minister odporučil, aby obmedzili počet svojich klientov alebo skrátili čas ich pobytu v týchto zariadeniach. Osoba sprevádzajúca klienta by okrem toho mala klienta sprevádzať len po samotné zariadenie. Minister vyčíslil, že celková pomoc pre zariadenia sociálnych služieb doteraz bola vo výške viac ako 10 miliónov eur.

Hoci sú rúška pri pohybe vonku, v exteriéri, len odporúčané, minister Krajčí odporúča, aby seniori ako riziková skupina nosili rúška stále.

Remdezivir zaberá

S pozitívnou správou prišla v stredu Univerzitná nemocnica v Bratislave. Na Klinike infektológie v nemocnici na bratislavských Kramároch prvýkrát podali pacientovi liek Remdezivir, ktorý zabraňuje množeniu koronavírusu v tele človeka. Liek len nedávno odobrila Európska lieková agentúra.

„Liek bol podaný 39-ročnému pacientovi s ochorením COVID-19, ktorý mal ťažký priebeh a vyžadoval si aj kyslíkovú liečbu. Už po 24 hodinách lekári zaznamenali výrazné zlepšenie zdravotného stavu pacienta. Pacientovi klesla horúčka a tiež už nepotrebuje liečbu kyslíkom. Aj tento krok predstavuje obrovskú nádej v liečbe ochorenia,“ uzavrela nemocnica.