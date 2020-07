Korčok: Je smutné, že Fico politikárči s úplne všetkým, čo sa mu hodí

Minister tvrdí, že by čakal od Fica, aby nabádal občanov na obozretnosť pri cestovaní do krajín, ktoré slovenskí epidemiológovia nepovažujú za bezpečné, vrátane Británie. „Pán Fico však robí opak. Nezodpovedné,“ skonštatoval Korčok. Ako tvrdí, Fica sa dá chápať, keď chce hovoriť o Korčokovom odstúpení, lebo to je oveľa jednoduchšie, ako hovoriť o iných oveľa naliehavejších témach týchto dní.

Rozhodnutiu Veľkej Británie, nezaradiť Slovensko medzi bezpečné krajiny, minister nerozumie a považuje ho za neopodstatnené. „Treba to však dopovedať, lebo zase raz predseda Fico neodolal pokušeniu politikárčiť. Pán poslanec Fico aj s jeho spolustraníkmi si až po týždni všimli, že Veľká Británia nezaradila Slovensko medzi bezpečné krajiny. Slovenská diplomacia si to na rozdiel od nich všimla hneď, a preto koná, intervenuje, robí a bude robiť maximum na zmenu britského postoja,“ deklaruje Korčok.

Podotýka však, že vplyv slovenskej aj britskej diplomacie na epidemiológov v krajinách je nulový. „Nemusí sa nám to páčiť, ale je to tak, a epidemiológovia robia rozhodnutia, ktorým my, laici, nie vždy rozumieme. A tak ani ja v tomto prípade nerozumiem tým britským,“ poznamenal minister.

Fico v sobotu označil celú situáciu za obrovské zlyhanie rezortu ministerstva zahraničných vecí. „Také zlyhanie, že by mal zvážiť minister ďalšie zotrvanie vo svojej funkcii,“ skonštatoval Fico. Poukázal na to, že rezort vystavil tisíce ľudí, ktorí chcú zo Slovenska cestovať do Británie, nepríjemnému procesu a procedúram. Upozornil, že ak sa chce niekto dostať do Veľkej Británie zo Slovenska, bude musieť absolvovať 14-dňovú karanténu. „Čo je v podmienkach Británie veľmi náročne, komplikuje to rodinný, pracovný a študijný život a je to obrovský zásah,“ poznamenal šéf Smeru-SD. Myslí si, že Británia slovenskej vláde neverí.