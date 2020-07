Kollár veľmi nechcel vládnuť so stranou Za ľudí, štvorkoalíciu si však želá

Predseda Národnej rady (NR) SR a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár nechcel veľmi vstupovať do vlády so stranou Za ľudí, ale ako tvrdí, nevyberá si. Vyhlásil to v relácii Na telo plus zverejnenej na tvnoviny.sk s tým, že je dobré mať veľkú koalíciu s 95 hlasmi poslancov, keďže sa budú prijímať aj ústavné zákony. Kollár si želá zotrvanie súčasnej štvorkoalície OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí. Zároveň v relácii deklaroval, že vláda premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) vydrží celé štyri roky.