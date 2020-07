Karanténa alebo pokuta 5000 eur. Vláda chce pribrzdiť koronavírus

V pondelok bude ešte zasadať aj konzílium odborníkov, ktorí budú hovoriť o opatreniach proti koronavírusu.

Z 279 testov v nedeľu bol len jeden pozitívny

Počas nedele otestovali 279 ľudí, jediný pozitívny test bol z Prešovského kraja. Úmrtia žiadne, jeden človek je na pľúcnej ventilácii.

Hospitalizovaných je trinásť ľudí, sedem z nič Ján potvrdené ochorenie COVID-19, traja sú na jednotke intenzívnej starostlivosti. Celkovo krajina doteraz eviduje 1902 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk.

„Pozitívne testovaná bola žena v okrese Prešov,“ uvádza Ministerstvo zdravotníctva SR na sociálnej sieti. Laboratóriá v nedeľu vykonali 279 testov, celkovo ich už realizovali 230.068. Z ocho­renia sa už vyliečilo 1493 ľudí, v nedeľu nepribudli žiadni vyliečení.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus zostáva 28.

Liečba stojí aj na imunite a kondícii pacienta

Zmenia sa pavilóny nemocníc opäť na červené, teda určené pre pacientov s koronavírusom? Peter Visolajský, šéf Lekárskeho odborového združenia a člen krízového štábu, zdôrazňuje, že lekári sa musia venovať aj ostatným diagnózam, nielen ochoreniu COVID-19.

Počet prípadov na Slovensku prudko rastie. Ako proti tomu bojovať?

Vďaka opatreniam sme sa dopracovali k minimálnym číslam nakazených denne. Pribúdajúce prípady sú prinesené zo zahraničia, prax teda ukázala, že hranice musia byť pod kontrolou. Iste, musia byť otvorené pre tovar aj pre ľudí, ale nesmie cez ne prenikať koronavírus. Musíme teda zaviesť kontrolu hraníc a kontrolu príchodov zo zahraničia tak, aby sa vírus nerozšíril.

Sú na prípadný nárast najmä ťažších prípadov ochorenia nemocnice pripravené? Sú v hre opäť „červené nemocnice“ alebo pavilóny, teda určené pre pozitívnych pacientov?

Je to reálny scenár, že sa pri náraste prípadov vrátime k pôvodnému nastaveniu nemocníc, ale rozumnejším spôsobom, ako to bolo prvýkrát. Dôležité je, aby sme sa venovali rovnako aj ostatným diagnózam. Také uzavretie nemocníc ako to bolo prvýkrát, už nebude, z toho sa musíme poučiť. Verím, že sa podarí lepšie nastaviť fungovanie nemocníc počas prípadnej druhej vlny. Nemocnice sú určite lepšie pripravené ako pri prvej vlne, máme viac pľúcnych ventilátorov aj ochranných prostriedkov. Žiaľ, pri personáli sa stav nezlepšil, ale to sa nezmení zrejme ani v najbližších rokoch.

Je liek Remdezivir, ktorý bol úspešne podaný v Univerzitnej nemocnici v Bratislave, určený len pre ťažšie formy ochorenia COVID-19?

Pri každom pacientovi sa zhodnocuje, čo mu liek prinesie a nakoľko mu to pomôže. Ide o to, aby liek nebol podaný zbytočne alebo aby sme pacientovi neublížili. Je to individuálne a ani tento liek nie je určený pre každého. V súčasnosti sa stále uplatňuje symptomatická, podporná liečba, napríklad na zníženie horúčky. Máme však už viac informácií a vieme, ktoré lieky nemajú žiadny účinok, niektoré sú zasa veľmi rizikové. Všetko to však stojí na imunite a kondícii človeka. Nemáme zatiaľ také lieky ako pri baktériách, že ich antibiotiká zabijú. S vírusovým ochorením si musí poradiť najmä imunita pacienta.

Podarí sa vírusu úplne zbaviť?

Ten vírus tu s nami bude. Keď si naň zvykneme ako populácia a zvykne si aj naša imunita, tak bude spôsobovať možno bežné nádchy ako chrípka. Vírus však pravdepodobne nezanikne. Dôležité je mať vakcínu, aby sa populácia zaočkovala a mali sme lepšiu ochranu.