Pellegrini začal zbierať hlasy pre Hlas-SD

VIDEO: Pelletón – štart zberu podpisov pre stranu Hlas – Sociálna demokracia.

Akciu zberu podpisov pre novú stranu nazvali „Pelletón”. Podľa Pellegriniho chcú minimálne 10-tisíc podpisov vyzbierať najneskôr do 12. augusta, aby následne mohli stranu zaregistrovať. Medzi desiatkami podporovateľov na námestie v Banskej Bystrici prišiel aj primátor krajského mesta Ján Nosko s tým, že ide z jeho strany aktuálne len o podporu.

„Sériu podujatí zbierania podpisov pre novú politickú stranu Hlas – sociálna demokracia štartujeme na námestí SNP v mojom rodnom meste a veríme, že s Pelletónom prejdeme celé Slovensko a postretávame sa s veľkým množstvom ľudí. Dnes ráno sme začali symbolicky v Kremničke na najväčšom masovom hrobe z druhej svetovej vojny, čo mal byť symbol, že protifašistický symbol je jeden z hlavných pilierov našej politickej strany a chceme byť aj hlasom tých, ktorí nedovolia prekrúcať našu históriu ctia si všetkých, ktorí bojovali za našu slobodu," uviedol na úvod Pellegrini, ktorého na námestie prišli podporiť aj niekoľkí poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) zo Smeru-SD, ktorí chcú byť súčasťou nového projektu a do budúcnosti chcú pravdepodobne vytvoriť aj klub Pellegriniho strany v zastupiteľstve kra­ja.

Novovznikajúci subjekt už má podľa jeho lídra stovky vyzbieraných podpisov, ktoré doteraz prišli poštou. „Máme podpisové akcie, kde nás ľudia pozdravujú z východu Slovenska a v jednom z okresov počítame možno aj cez tisíc," dodal Pellegrini na otázku agentúry SITA s tým, že majú odkaz od jednej pani z Prešova, že má už 12 hárkov s podpismi, čo predstavuje 1 200 podpisov.

Podľa Pellegriniho zatiaľ existuje len organizačný výbor, ktorý požiadal o registráciu strany. „Budeme zbierať podpisy a postupne pripravovať stanovy, ktoré zadefinujú, ako bude riadená politická strana, koľko bude podpredsedov, ako bude kreované predsedníctvo, ako budú vyzerať krajské a okresné štruktúry. Budeme o tom viesť ešte veľkú diskusiu," konštatoval s tým, že podľa neho najhoršie je, keď sa vedenie úplne vzdiali od štruktúr a od svojej politickej strany, ktorá potom chradne a nemá to už takú úroveň, akú by to malo mať.

Pellegrini na tlačovej konferencii v stredu 17. júna vyhlásil, že k jeho novovznikajúcemu subjektu sa pridávajú poslanci parlamentu Richard Raši, Peter Žiga, Denisa Saková, Erik Tomáš, Ľubica Laššáková, Ján Ferenčák, Matúš Šutaj Eštok, Peter Kmec, Róbert Puci a Ján Blcháč. Zároveň uviedol, že jeho nová politická strana bude bez sponzorov v pozadí a bude silno antifašistická.