ONLINE: Briti sa obávajú druhej vlny pandémie, môže mať 120-tisíc obetí

7:00 Počet ľudí nakazených novým koronavírusom presiahol v pondelok 13 miliónov, pričom len za posledných päť dní pribudol milión infikovaných. Informovala o tom agentúra Reuters. Za šesť a pol mesiaca zomrelo v dôsledku pandémie COVID-19 viac ako pol milióna ľudí. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v tejto súvislosti uviedol, že v dohľadnej budúcnosti nemôžeme očakávať návrat k „starému normálu“, a to najmä v tom prípade, že sa budú zanedbávať preventívne opatrenia. „Priveľa krajín sa vydalo zlým smerom, vírus zostáva nepriateľom číslo jeden,“ povedal generálny tajomník WHO na virtuálnom tlačovom brífingu v Ženeve. Mnohé štáty totiž podľa jeho slov narušili dôveru verejnosti, keď vysielali zmiešané informácie o koronavíruse a neprijali dostatočné opatrenia. Ich zlyhanie v boji proti koronavírusu spôsobí, že návrat k normálu nebude možný.

„Ak sa nebudú dodržiavať základné opatrenia, jediný spôsob, akým sa táto pandémia bude vyvíjať, je, že bude horšia a horšia. Nemusí to však byť takto,“ povedal Ghebreyesus. Vlády jednotlivých krajín by sa mali podľa WHO pri uvoľňovaní opatrení riadiť tým, či v daných oblastiach došlo k prenosu vírusu v komunitách.

6:40 Spojené štáty, najtvrdšie zasiahnuté pandémiou choroby COVID-19 na svete, za pondelok oznámili 59 222 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom. Vyplýva to z údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa (jk). V porovnaní s nedeľou je to mierny pokles. Celkový počet úmrtí je 135 582 ľudí. Spojené štáty od začiatku epidémie evidujú 3,36 milióna nakazených. Za posledných 24 hodín krajina evidovala 411 úmrtí. V predchádzajúcom dni to bolo 442 úmrtí a 59 747 nakazených. Nové ohniská nákazy sa objavujú na juhu a západe USA. Guvernér Kalifornie Gavin Newsom v pondelok nariadil uzavrieť všetky bary, vnútorné priestory reštaurácií či obchodné centrá. V niektorých okresoch budú musieť zatvoriť tiež kostoly, posilňovne či kaderníctva. Opatrenie prichádza viac ako mesiac po tom, čo mohli podniky otvoriť po prvej vlne epidémie. „Ten vírus hneď tak neodíde,“ povedal guvernér. „Dúfam, že sme si toho všetci vedomí, aj tí, ktorí si mysleli, že s horúčavami zmizne,“ dodal.

6:00 Druhá vlna koronavírusovej pandémie by si v období od septembra 2020 do júna 2021 mohla v Británii vyžiadať podľa najhoršieho scenára až 120 000 úmrtí, varovali v utorok tamojší vedci. Informovala o tom podľa TASR agentúra AFP. Správa Akadémie lekárskych vied, ktorú si objednal hlavný poradca britskej vlády v oblasti vedy Patrick Vallance, vyzýva na okamžité kroky, ktoré zabránia druhej vlne nákazy a varuje pred „vážnym nebezpečenstvom“ v oblasti zdravia.

Aktuálne predpovede sú založené na predpoklade, že reprodukčné číslo, udávajúce koľko ďalších osôb nakazený človek infikuje, sa od septembra zvýši na 1,7. Ak by sa hodnota reprodukčného čísla zvýšila len na 1,5, znamenalo by to podľa výpočtov vedcov 74 800 úmrtí. V súčasnosti sa toto číslo pohybuje v rozmedzí 0,7 – 0,9, ako vyplýva z údajov britskej vlády z minulého piatka. Tento model však nezahŕňa úmrtia v zariadeniach starostlivosti či v širších komunitách a nepočíta ani so žiadnymi krokmi vlády v boji proti aktuálnemu nárastu nových prípadov.

Británia počas prvej vlny pandémie zaznamenala takmer 45.000 úmrtí na ochorenie COVID-19, čo je najviac v Európe. Stephen Holgate, ktorý túto štúdiu, na ktorej sa podieľalo 37 výskumníkov, viedol, povedal, že 120 000 úmrtí „nepredstavuje predpoveď, ale možnosť“. Ak sa však s okamžitou platnosťou prijmú potrebné kroky, riziko nárastu úmrtí počas druhej vlny pandémie je možné znížiť. Druhá vlna v zimných mesiacoch by podľa jedného z autorov štúdie mohla byť horšia preto, že ľudia v zime trávia viac času vo vnútri, kde sa vírus šíri ľahšie. Akademici očakávajú, že najviac ľudí by mohlo skončiť s ochorením COVID-19 v nemocnici či v jeho dôsledku zomrieť počas januára a februára 2021.