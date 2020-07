Namiesto húb dostal dôchodca bitku

Dôchodca Jiří T. sa z lesa vrátil so zlomeným nosom a pohryzenou rukou.

Zlomený nos, pohryzená ruka, modriny. Tak sa vrátil 67-ročný dôchodca Jiří T. z lesa. Prepadli ho traja chlapci, jeden už má pätnásť, dvaja trinásť rokov. Najstaršieho poslal súd do väzby, je obvinený z lúpežného prepadnutia.

„Dobitý som na celom tele. Na nose mám šesť stehov a mám ho aj zlomený. Ruku mi pohrýzol pes. Bolo to niečo strašné, ani neviem, ako dlho trval útok,“ hovorí stále šokovaný dôchodca.

Vracal sa z lesa s vedrom plným húb, keď k nemu prišla trojica. „Zastavili ma a žiadali cigarety, lebo inak, ako povedali, bude bitka. Povedal som im, že do lesa ich nenosím a nech mi dajú pokoj,“ opisuje nepríjemné stretnutie muž. Jeden z chlapcov mu vytrhol vedro s hubami z ruky a vysypal ho. Ďalší dvaja mi prekutrali vrecká.

Po bitke psy

"Našli iba nožík a fľašu s vodou. Hodili ma do blata,“ pokračuje dôchodca. Chlapcom hovoril, nech mu dajú pokoj a pýtal sa, čo od neho chcú. Namiesto toho jeden z nich otvoril fľašu s vodou a vylial mu ju na hlavu. Ďalší mu potom ponoril hlavu do špinavej zablatenej vody a tretí ho udrel vedrom do nosa.

„Podarilo sa mi vstať a kráčal som preč. Bol som celý od blata, poutieral som sa trávou. Prišli však opäť za mnou, najstarší do mňa strčil, spadol som a ďalší ma začal kopať,“ dôchodcov príbeh ešte stále nemá koniec. Pribehli tri psy, ktorých chlapci začali huckať. „Bol som zúfalý, pravou rukou som si chránil tvár, aby mi ju nedohrýzli. Jeden zo psov ma pohrýzol do svalu, stále som všetkých troch odháňal,“ dodáva.

Vtedy sa trojica otočila a odišla smerom k lesu. Dôchodca sa dobitý ledva dovliekol domov a jeho družka zavolala políciu aj záchranku.

Kto provokoval?

Rodičia dvoch chlapcov nechceli o samotnom incidente hovoriť. Nakoniec však vyhlásili, že všetko bolo inak a všetko vyprovokoval dôchodca. „Nepáčili sa mu pustené psy, na ktoré mával palicou,“ tvrdia rodičia. Chlapci vraj dôchodcu upozorňovali, že sa to psom nemusí páčiť a môžu na neho zaútočiť.

Kriminalisti v krátkom čase zistili totožnosť všetkých troch aktérov lúpežného prepadnutia. Policajný vyšetrovateľ obvinil najstaršieho z nich zo zločinu lúpeže a prečinu ublíženia na zdraví. „Poškodenému mužovi spôsobili zranenia, z ktorých sa podľa predbežnej lekárskej správy bude liečiť viac ako štrnásť dní,“ spresnila košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Dodala, že za podobný čin už bol v minulosti trestne stíhaný.

„Sudkyňa pre prípravné konanie Okresného súdu Košice-okolie uznesením rozhodla o vzatí obvineného mladistvého do väzby, pretože existuje dôvodná obava, že pri prepustení na slobodu by pokračoval v páchaní trestnej činnosti,“ potvrdila Anna Pančurová, hovorkyňa Krajského súdu v Košiciach.

Chlapci cítili prevahu

Podľa detskej psychologičky Viery Podrackej z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Zuzkin park v Košiciach sa trojica cítila byť istá, že majú nad dôchodcom fyzickú prevahu. „Boli v skupine a vedeli, že sú silnejší. Agresívni začali byť preto, že nedostali to, čo požadovali. Dôležitý faktor je výchova a sociálne pomery, v akých deti vyrastajú,“ konštatovala Podracká.

Mladší chlapci pre nízky vek nie sú trestne zodpovední, preto polícia o útoku informovala aj sociálku. „Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately už v minulosti v rodine pomáhal riešiť výchovné problémy trinásťročných chlapcov. Po tomto skutku prehodnotí situáciu v rodine a bude v závislosti od aktuálnej situácie vykonávať opatrenia zamerané na podporu riešenia výchovných a sociálnych problémov a problémov v medziľudských vzťahoch,“ uviedla Jana Lukáčová, riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.