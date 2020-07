Fico: Bohatým bankám dávajú, chudobným dôchodcom berú

VIDEO: Fico kritizuje koalíciu: Bohatým dávajú, chudobným berú.

„Minister financií (Eduard Heger) oznámil slovenskej verejnosti ako dobrú novinu, že deficit v roku 2020 bude 11 percent. To je prakticky historický rekord. A čo urobili poslanci vládnej koalície? Búrlivo mu zatlieskali. Je to stádo poslancov, ktoré netuší, o čom sa v národnej rade rokuje,“ uviedol Fico.

„Táto vláda ide zaseknúť sekeru 12 miliárd eur, táto vláda zdvíha verejný dlh zo 48 % na 62 % a prikrýva sa figovým listom akejsi pandémie. Keby robili, to čo mali robiť a od samého začiatku dávali peniaze na podporu podnikateľskej sfére a ľuďom, dnes sme nemuseli byť svedkami prudkého nárastu nezamestnanosti, deficitu a verejného dlhu,“ povedal Fico. Ministra financií Hegera označil za nekompetentného.

Blaha má podporu predsedu strany

Robert Fico by bol rád, ak by bol poslanec parlamentu Ľuboš Blaha (Smer-SD) súčasťou vedenia strany. V tejto súvislosti dúfa, že ho členovia Smeru-SD na sneme strany, ktorý sa uskutoční v sobotu 18. júla, podporia do funkcie podpredsedu Smeru-SD.

„Ľuboš Blaha požíva veľkú úctu a rešpekt po celom Slovensku. Miestami za niektoré jeho názory aj isté pnutie medzi členmi strany. Bolo by však pre mňa veľkým potešením, ak by bol súčasťou vedenia Smeru-SD," uviedol Fico. Blaha dnes agentúre SITA nepovedal, či by prijal návrh kandidovať na sneme Smeru-SD za podpredsedu tohto politického subjektu. Označil to za vnútrostranícku záležitosť. Uvoľnené miesta troch podpredsedov strany zostali po odchode Petra Pellegriniho, Richarda Rašiho a Petra Žigu. Predseda Smeru-SD Robert Fico avizoval, že na miesta podpredsedov okrem doterajšieho podpredsedu Juraja Blanára prídu nové tváre. Za šéfa strany bude opätovne kandidovať Fico.

Snem Smeru sa uskutoční v sobotu 18. júla v bratislavskej centrále strany. Delegáti strany by mali voliť šéfa strany, podpredsedov a generálneho manažéra. Fico v pondelok 13. júla povedal, že uchádzanie sa o funkciu predsedu Smeru-SD je jeho „poslednou misiou“.

Fico bráni Tomanovú

Neexistujú žiadne dôvody na to, aby bola Viera Tomanová odvolaná z funkcie komisárky pre deti. Na dnešnej tlačovej konferencii v budove Národnej rady SR (NR SR) to povedal predseda opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico. Poslanci parlamentu dnes totiž odsúhlasili, že prerokujú v skrátenom legislatívnom konaní novelu zákona upravujúcu možnosti, za akých je možné odvolať komisára pre deti z funkcie.

„Je mi ľúto, že pani Tomanovú molestujú poslanci vládnej koalície, ktorí ani nevedia, o čom jej práca je. Zdôrazňujem, že pani komisárka robí všetko, čo má, a to v litere zákona a dáva do toho aj lásku a srdce, lebo viem, ako rada má deti," priblížil Fico. Považuje za výsmech, aké dôvody uviedlo ministerstvo práce na odvolanie komisárky z funkcie. „Navyše to prijímajú v skrátenom legislatívnom konaní. Je to hanebné, hnusné a odporné voči človeku, ktorý celý svoj život dáva práci s deťmi. V Smere omietame takéto hanebné správanie a lynč na jej osobu," ozrejmil bývalý premiér. Poslanec NR SR Dušan Jarjabek (Smer-SD) doplnil, že Tomanová neporušila žiaden zákon a svoju prácu si vykonáva zodpovedne a čestne.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny navrhuje vo vládnej novele zákona doplnenie dôvodov, pre ktoré je možné na návrh príslušného výboru NR SR odvolať komisára pre deti z funkcie. Aktuálna právna úprava totiž podľa rezortu nemá dostatočný mechanizmus. Ako dôvod na odvolanie komisára predkladateľ navrhuje porušenie zákona o komisároch alebo súvisiacich právnych predpisov, respektíve nespôsobilosť vykonávať funkciu nezávisle. „V záujme dodržania Parížskych princípov, teda zabezpečenia miery nezávislosti potrebnej na výkon funkcie, sa tiež navrhuje, aby počet hlasov potrebný na odvolanie komisára z funkcie bol vyšší ako počet hlasov potrebných na jeho voľbu," odôvodnilo ministerstvo práce.