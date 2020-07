Gröhling má vysvetľovať okolnosti svojej práce poslancom Za ľudí

Poslanci OĽaNO o téme tiež diskutujú, chcú si ešte počkať na vývoj situácie. Podľa predsedu poslaneckého klubu OĽaNO Michala Šipoša zvažujú, že si ministra tiež predvolajú. Poslanci Sme rodina si ho na zasadnutie klubu nebudú volať, poslanci za SaS s ministrom komunikujú individuálne.

O prípade ministrovej práce diskutujú aj poslanci OĽaNO, podľa Šipoša chcú poznať okolnosti jeho práce a mať možnosť pýtať sa na to aj ministra. „Najprv si počkáme na zverejnenie toho, čo sľúbil,“ reagoval pre TASR Šipoš. Následne by si ho chceli predvolať na ďalšie zasadnutie klubu OĽaNO. K faktu, že Gröhlingovu prácu odstránili z internetu po 11 rokoch minister v utorok (14. 7.) povedal, že ju museli odstrániť na základe licenčnej zmluvy. Dodal, že problém sprístupnenia práce môže vyriešiť so školou.

Prípad diplomovky je podľa Sme rodina osobnou vecou ministra. „Určite nebudeme túto tému zneužívať na rozbíjanie koalície,“ povedal pre TASR predseda poslaneckého klubu Peter Pčolinský s tým, že si ho nebudú volať na zasadnutie klubu.

Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová pre TASR uviedla, že zasadnutie klubu pre Gröhlingovu prácu neorganizujú. Ak má niekto z poslancov otázky, individuálne si ich rieši s ministrom. „Stojíme za pánom ministrom, pre mňa je to úplne jasná vec, neporovnateľná s inými kauzami. Nevidím pochybenie, ak došlo k pochybeniu, tak zo strany školy,“ dodala.

Denník N v pondelok informoval, že minister školstva získal magisterský titul za diplomovku, ktorá je kompilátom s prvkami plagiátu, a odkopíroval do nej skoro celú svoju bakalársku prácu. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) ešte v pondelok reagoval, že by mu bolo ľúto, ak by vláda o Gröhlinga ako o ministra školstva prišla. Gröhling v utorok povedal, že zo svojho postu neodstupuje a v súčasnosti by svoju záverečnú prácu napísal inak.