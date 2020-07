ONLINE: V USA sa pandémia ešte zhorší, vakcínu chcú mať rýchlo

Spojené štáty sa musia pripraviť, že počty obetí koronavírusu budú pribúdať rýchlejšie. Na jeseň by ich mohlo byť viac ako 200-tisíc. Epidemiológ Anthony Fauci verí, že USA budú mať vakcínu do konca roka.

5:50 Do programu celosvetovej aliancie na distribúciu vakcíny proti koronavírusu sa prihlásilo 165 krajín. Informovala o tom podľa TASR agentúra AP. Cieľom programu COVAX americkej nadácie s názvom Globálna aliancia za očkovanie a imunizáciu (GAVI) je spravodlivé rozdelenie budúcej vakcíny medzi jednotlivé krajiny. Do aliancie sa prihlásilo 75 bohatých krajín, ktoré si vakcíny a ich distribúciu budú financovať z vlastných zdrojov a 90 chudobnejších krajín, ktoré by v tomto smere mohli dostať podporu zo strany z dobrovoľných darcovských príspevkov zmienenej nadácie. Organizácia plánuje na vývoj koronavírusovej vakcíny vyzbierať dva milióny amerických dolárov (zhruba 1,75 milióna eur). „Pre drvivú väčšinu krajín – či už si vakcínu môžu dovoliť, alebo potrebujú (finančnú) podporu – to znamená, že dostanú garantovaný podiel dávok a vyhnú sa tomu, aby boli v rade čakateľov zaradení na koniec,“ povedal Berkley.

5:45 Denné počty úmrtí spájaných s chorobou COVID-19 budú v Spojených štátoch najbližšie tri týždne narastať a v prvej polovici augusta sa budú pohybovať okolo 1 000 denne. Po najnovšej aktualizácii to uvádza ostro sledovaný Inštitút pre meranie a vyhodnocovanie zdravia pri Washingtonskej univerzite. Jeho autori vo svetle nepriaznivého vývoja zvýšili očakávanú súhrnnú bilanciu epidémie, k 1. novembru sa podľa nich vyšplhá na 224 000 mŕtvych. V súčasnosti je to viac ako 136-tisíc úmrtí.

Podľa aktuálneho modelovania inštitútu bude krivka znázorňujúca vývoj bilancie obetí ešte asi tri týždne stúpať a celkový počet úmrtí pripisovaných COVIDU-19 tak do konca mesiaca prekoná hranicu 150 000. O ďalšie tri mesiace má narásť o ďalších viac ako 70 000. Oproti odhadu z minulého týždňa sa predpoveď pre začiatok novembra zvýšila o približne 16 000 mŕtvych.

„Toto zvýšenie našej predpovede je spôsobené veľkým nárastom na Floride, v Texase, v Arizone a v Kalifornii,“ povedal šéf inštitútu Chris Murray. Jeho tím zároveň odhaduje, že keby 95 percent Američanov na verejnosti neustále nosilo rúška, bilancia obetí by mohla byť na začiatku novembra o 40 000 nižšia ako vyššie uvedené číslo.

Model Ihme podľa agentúry Reuters pozorne sledujú americkí zdravotnícki činitelia, pričom na jar sa naň odvolával aj Biely dom. V posledných týždňoch sa ukazuje, že skoršie predpovede akademikov boli skôr optimistické: na začiatku mája predstavoval odhad spojený s dátumom 4. augusta 134 000 mŕtvych.

Americká bilancia epidémie je zďaleka najvyššia na svete a už prekročila všetky odhady, ktoré na jar uvádzal americký prezident Donald Trump. V apríli napríklad povedal, že počet úmrtí spôsobených koronavírusom v USA nebude vyšší ako 100 000. Epide­miológ a člen krízového štábu Bieleho domu Anthony Fauci ale už na konci marca varoval, že bilancia by mohla stúpnuť aj na 200 000 mŕtvych.

Po celých Spojených štátoch budú musieť ľudia od pondelka v predajniach reťazca Walmart nosiť rúška. Najväčšia obchodná sieť na svete novú politiku oznámila pri pokračujúcom rozmachu nákazy v krajine, ktorý prinútil väčšinu amerických štátov prehodnocovať rušenia karanténnych opatrení. Medzi infikovanými je novo aj guvernér štátu Oklahoma Kevin Stitt.

V rozhovore s agentúrou Reuters sa Fauci vyjadril aj k vývoji vakcíny proti koronavírusu. USA sa podľa jeho slov podarí splniť cieľ, ktorý si dali, a vakcína bude hotová do konca tohto roka. Aj keď neexistujú žiadne záruky, „mám z toho plánovaného harmonogramu dobrý pocit,“ uviedol americký epidemiológ.