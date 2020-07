Vládne noviny majú písať hovorcovia. Meno ešte nemajú

Konkurencia Matovičovým novinám?

Na otázku, koľko budú vládne noviny stáť, pred časom pre Pravdu premiér Igor Matovič (OĽaNO) povedal: „Bude to stáť toľko, koľko to bude stáť.“ V polovici júna Alojz Hlina, ktorý sa vzdal po neúspechu v parlamentných voľbách postu predsedu KDH, avizoval, že by chcel vytvoriť opozičné noviny. Má v ich financovaní jasno. „Budú financované zo súkromných zdrojov a prídu do schránok občanov približne dva týždne po vládnych novinách,“ napísal na sociálnej sieti s tým, že práve Matovičove noviny budú pre jeho projekt dobrou reklamou. Podľa Hlinu majú byť opozičné noviny ochranou demokracie a ľuďom budú poskytovať názor aj z druhej strany. Na týchto novinách by mali participovať aj ďalší politici, napríklad Tomáš Drucker z Dobrej voľby, ktorá tiež zostala pred bránami parlamentu.