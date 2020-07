Vojaci trénujú na cyperskú misiu, cvičia aj potláčanie davu

VIDEO: Výcvik na Lešti pripravuje vojakov na misiu na Cypre.

Cieľom výcviku na Lešti, ktorý súbežne prebieha v tamojšom stanovom mestečku a tábore Slávia, je získanie praktických vojenských zručností súvisiacich s plnením úloh misie UNFICYP na Cypre. Väčšina vojakov tam vystrieda svojich kolegov v septembri a decembri, ďalší budú súčasťou rotácií v marci a júli budúceho roka.

Na Lešti trénujú patrolovanie, civilné a vojenské incidenty, nácvik rôznych spôsobov evakuácie, reportovací systém či rádiokomunikáciu. Súčasťou výcviku sú príslušníci pozemných a vzdušných síl, Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, jemu priamo podriadených útvarov a zložiek spolu s technikou.

Momentálne pôsobí na Cypre 241 slovenských vojakov, ktorých poslaním je udržiavať status quo vnútri nárazníkovej zóny, zabezpečiť dodržiavanie prímeria medzi znepriatelenými stranami, prispieť k obnove a udržaniu práva a poriadku na ostrove, zároveň tiež vykonávať humanitárne úlohy. Na misii všetci zotrvávajú dvanásť mesiacov.

Medzi 271 vojakmi, ktorí sa aktuálne pripravujú na rotáciu, je 27 žien. Jednou z nich je čatárka Vladimíra Kopčanová.

„Na Cypre som ešte nebola, takže pre mňa to bude nová skúsenosť. Berie sa to ako mierová misia, ale nikdy nevieme, čo sa môže stať a ako budú tamojší ľudia konať, takže musíme byť pripravení,“ povedala.

Rotmajster Miloš Kováč bol už na troch zahraničných misiách. Na všetkých sa vraj cítil dobre, a keďže tým zahnal vojenský stereotyp v kasárňach, opäť chcel ísť niekde „von“. „Na Cypre som tiež ešte nebol, chcem tú krajinu spoznať,“ podotkol.

Vzápätí objasnil, že ich čata bude pôsobiť na gréckej strane. „Nárazníková zóna je kvôli koronavírusu uzavretá, čo je trošku škoda, lebo inak by sme sa mohli ísť pozrieť aj do tej tureckej,“ poznamenal krátko po tom, čo nám s kolegami predviedol ukážku potláčania davu. „Slúži to na zvládanie prípadných demonštrácií, pričom vojaci davu nedovolia, aby prenikol líniou, ktorú majú na starosti,“ vysvetlil čatár Tomáš Martinkovič.

Na ďalšom stanovišti trénovali ženisti úpravu ciest, no ich náplňou sú tiež stolárske a zváračské práce.

„Vojaci momentálne robia spevnený priechod cez existujúcu komunikáciu. Našou úlohou je tiež vytvorenie poľnej výdajne pohonných hmôt a budovanie nespevnených ciest pre prechod pásových a kolesových vozidiel,“ vysvetlil veliteľ ženijnej čaty Daniel Servanský.

Vojaci sa pripravovali aj na situáciu s dopravnou nehodou, pri ktorej slovenská patrola objavila havarované auto. Predviedli ukážku, počas ktorej ošetrili kolegov s rôznymi zraneniami a poskytli im prvú pomoc. Po skončení kompletného výcviku je plánovaná Národná previerka pripravenosti jednotky pred nasadením, čiže záverečné kontrolné cvičenie.

Cyprus je tretím najväčším ostrovom v Stredozemnom mori. Má za sebou bohatú históriu, pričom v roku 1974 sa tam za podpory gréckej junty uskutočnil prevrat. Po zvrhnutí cyperskej vlády došlo k zmene politickej situácie a nevraživosť medzi oboma komunitami viedla k dvojfázovej vojenskej invázii tureckých ozbrojených síl. Tie obsadili 37 percent územia severnej časti ostrova, ktorý má momentálne 1 189 000 oby­vateľov. Jeho hlavným mestom je Nikózia. V súčasnosti je to jediná metropola v Európe rozdelená na dve časti – grécku a tureckú.