ONLINE: V USA sa vírus raketovo šíri, študenti z Európy môžu prísť

Socha slobody s rúškom. Nie tá v New Yorku, ale jej replika, ktorá stojí v hoteli New York v Las Vegas. Má ľuďom pripomenúť, aby sa prostredníctvom rúška chránili pred pandémiou. Autor: SITA/AP , John Locher

6:25 Zahraniční študenti z Európy dostanú výnimku zo zákazu vstupu do Spojených štátov, ktorý úrady zaviedli v snahe zabrániť šíreniu nákazy. Informoval o tom denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na vyhlásenie ministerstva zahraničných vecí, podľa ktorého bude študentom týmto opatrením umožnené nastúpiť do zimného semestra. Obmedzenia budú uvoľnené aj pre európske au pair pracovníčky a pracovníkov a rodinných príslušníkov majiteľov víz s pobytom v USA, uvádza sa vo štvrtkovom liste amerického ministerstva zahraničia adresovanom Kongresu. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa od januára postupne zaviedla celý rad obmedzení týkajúcich sa cestovania z Číny, Európy a Brazílie. Argumentovala pri tom snahou zabrániť šíreniu pandémie aj vytvorením pracovných miest nezamestnaným Američanom. Podľa dokumentu študenti z európskych krajín, ktorí mali študijné víza, ale do USA nemohli vstúpiť kvôli marcovému zákazu, budú môcť nastúpiť na štúdium na jeseň. Naopak, na študentov, ktorí víza doteraz nemajú, sa výnimka nevzťahuje.

6:20 Spojené štáty zaznamenali v posledných 24 hodinách 75 255 prípadov nákazy koronavírusom, čo je najvyššia denná bilancia od začiatku pandémie. S odvolaním sa na vlastné štatistiky to uviedla agentúra Reuters. Podľa Univerzity Johnsa Hopkinsa sa v USA celkovo nakazilo už 3 560 364 osôb a 138 267 ľudí po komplikáciách sprevádzajúcich chorobu COVID-19 zomrelo.

Viac ako polovica – 30 z 50 – amerických štátov registrovala tento mesiac rekordné prírastky nakazených počas jediného dňa. Kým v júni predstavoval priemerný denný nárast infikovaných v USA približne 28 000, v júli je to už 57 625.

Rekordný denný prírastok viac ako 15 000 nakazených oznámila Florida, ktorá je v posledných týždňoch epicentrom nákazy v krajine. Ak by sa stala samostatnou krajinou, umiestnila by sa z hľadiska novo zistených prípadov nákazy na štvrtom mieste na svete za USA, Brazílii a Indii.

Američania sú hlboko rozdelení v témach, ako je opätovné otváranie škôl či nosenie rúšok na verejnosti, uvádza Reuters. V jednotlivých štátoch sa pritom pri používaní tejto ochrannej pomôcky líšia. Medzi zdravotníckymi expertmi pritom panuje takmer úplný koncenzus v tom, že nosenie rúšok je jedno z najúčinnejších opatrení potrebných na zastavenie šírenia nákazy. Popredný americký epidemiológ Anthony Fauci koncom júna varoval, že ak bude v USA pokračovať súčasný trend pandémie COVIDU-19, mohla by krajina čoskoro registrovať až 100 000 novo infikovaných ľudí za deň. Američanov vyzval k tomu, aby spoločne dodržiavali opatrenia potrebné na zastavenie šírenia vírusu.

6:15 Počet ľudí, ktorí sa v Brazílii nakazili koronavírusom, prekročil dva milióny. Za posledný deň tu pribudlo 45 403 infikovaných a 1 322 obetí s chorobou COVID-19, informovala s odvolaním sa na zdravotnícke úrady agentúra Reuters.

Celkový počet infikovaných v juhoamerickej krajine s 210 miliónmi obyvateľov vzrástol k dnešnému dňu na 2 012 151, približne 76 688 pacientov po komplikáciách súvisiacich s COVIDOM-19 zomrelo.

Brazília je čo do počtu infikovaných aj mŕtvych po USA druhou najhoršie zasiahnutou krajinou na svete. Skutočný počet infekcií aj úmrtí v krajine je pritom pravdepodobne ešte oveľa vyšší než udávajú oficiálne štatistiky, domnievajú sa odborníci, a to kvôli nedostatočnému testovaniu. Medzi nakazenými je aj prezident krajiny Jair Bolsonaro. V stredu novinárom potvrdil, že mal znovu pozitívny test na koronavírus. Nákaza u neho bola prvýkrát preukázaná už minulý týždeň. V minulosti pritom závažnosť epidémie opakovane zľahčoval.