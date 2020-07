Prichystá opozícia návrh na odvolanie Matoviča?

VIDEO: Na Matovičovu diplomovku sme upozorňovali už v roku 2016 a jediná reakcia bola, že sme boli označení za podvodníkov a Kaliňákové š..ky, uviedol ľudskoprávny aktivista Peter Weisenbacher.

Opozičný poslanec Richard Raši (nezarad.) nevylúčil, že skupina zákonodarcov okolo Petra Pellegriniho bude iniciovať Matovičovo odvolanie.

V podobnom duchu sa vyjadril aj predseda najsilnejšej opozičnej strany Robert Fico. „V Smere si kladieme otázku, či už nie je čas otvoriť ľuďom oči a podať návrh na vyslovenie nedôvery Matovičovi. Nie za diplomovku, ale za jeho charakter. Máme však dilemu, či ústava vôbec umožňuje vyslovenie nedôvery duševne nespôsobilým osobám,“ napísal Fico na sociálnej sieti.

Univerzita Komenského, Matovičova alma mater, v stanovisku uviedla, že akademický titul nemá byť znakom sociálneho statusu, ale výsledkom poctivého akademického prístupu. „Plagiátorstvo je problémom akademickej sféry v celom svete, úplne imúnna voči nemu nie je žiadna inštitúcia,“ dodala univerzita.

„Matovič s jeho morálnym profilom a tým, ako sa správa v týchto veciach, dosiahol dno a neviem, čo ešte horšie môžeme vidieť,“ povedal pre Pravdu ľudskoprávny aktivista Peter Weisenbacher, ktorý na problémovú diplomovku premiéra upozorňoval ešte v roku 2016.

Podľa Weisenbachera by mal predseda vlády odstúpiť. „Ak zostane vo svojej funkcii čo i len jeden deň, tak ukazuje občanom, že vážiť si vládu zákona a pravdy nič neznamená,“ dodal.

Bývalý minister školstva Juraj Draxler považuje premiérov škandál za veľmi zlý signál voči spoločnosti a za pokračovanie manierov v štýle vyhraj voľby, môžeš všetko. „Je to hanba sama osebe a ešte viac v kontexte toho, čo pán premiér alebo jeho kolegovia hovorili, keď napádali vtedajšieho predsedu Národnej rady Andreja Danka za jeho prácu zostavenú podobným spôsobom. Dobehlo ich to, na čom si aj sami vytvárali v minulosti popularitu,“ zhodnotil Draxler. „Je to veľmi zlý signál voči spoločnosti, ak sa na jednej strane hovorí, že treba očistiť politiku, ale na druhej hovoria, že sa to netýka tých, ktorí sú teraz pri moci. Vytvára to atmosféru, že dôležité je mať moc a byť dobre zabetónovaný, a vtedy už netreba dodržiavať pravidlá. To je na tom to nešťastné,“ zdôraznil.

Rumunského expremiéra Victora Pontu pred niekoľkými dňami uznal tamojší najvyšší súd vinným z plagiátorstva, lebo časť dizertačnej práce skopíroval zo zdrojov, ktoré neodcitoval. Podľa etickej komisie bukureštskej univerzity Ponta odpísal 115 strán zo svojej 298-stranovej práce.

Podľa Denníka N, ktorý kauzu otvoril, mal Matovič vo svojej práci odpísať dve knihy od trojice slovenských ekonómov.

Matovičovo „priznanie“ na facebooku

„Úprimne, netuším, či som pred 22 rokmi vo svojej diplomovke niečo necitoval a koľko toho bolo. Ak to tak je, ukradol som niečo, čo mi nepatrilo, som de facto v tejto veci zlodej, čo je smutné a určite nie na chválu,“ reagoval Matovič na obvinenie, že vo svojej diplomovke použil myšlienky a slová iných autorov bez toho, aby ich odcitoval.

Matovič vyštudoval finančný manažment na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho záverečná práca sa volá Daňový systém a jeho vplyv na podnikateľské subjekty. Súčasný premiér a jeho už zosnulý školiteľ Jozef Komorník však už roky odmietali, že diplomovka nebola originálna.

Keď sa minulý rok prevalila kauza odpísanej rigoróznej práce Andreja Danka z vtedy koaličnej SNS, Matovič ako opozičný politik patril k jeho najhlasnejším kritikom a žiadal, aby Danko opustil stoličku predsedu parlamentu. Pred mesiacom sa ukázalo, že k terajšiemu šéfovi Národnej rady Borisovi Kollárovi zo Sme rodina, ktorá je druhou najsilnejšou vládnou stranou, Matovič už ako premiér taký tvrdý nebol. Kollár požiadal poslanecké plénum o vyslovenie dôvery a zároveň pohrozil, že ak nebude predsedom Národnej rady, odíde z koalície. Za jeho odchod bolo nakoniec len päť poslancov.

Diplomovú prácu chodí po poslaneckých kluboch vysvetľovať aj minister školstva za SaS Branislav Gröhling. Aj Kollár, aj Gröhling tvrdia, že ich práce sú v podstate v poriadku, akademické tituly získali v súlade s právom, a teda nevidia dôvod, prečo by mali vyvodiť politickú zodpovednosť.

A tú zrejme nevyvodí ani premiér Matovič. „Či som zvykol odpisovať? Zvykol. Často? Keď som sa nestihol naučiť, tak určite, ak sa dalo. Bolo to správne? Nebolo. Či by som kvôli tomu mal o titul prísť? Zrejme áno… a koniec koncov takú zmenu zákona som si u pána ministra školstva a pani ministerky spravodlivosti objednal. Či kvôli tomu odstúpim? Odstúpim. Hneď, ako splním všetko, čo som ľuďom pred voľbami sľúbil,“ pokračoval Matovič na sociálnej sieti.